Tour de France 2023: Giulio Ciccone e l’obiettivo maglia a pois. Gli italiani che l’hanno vinta in passato

Giulio Ciccone sarà alla partenza del Tour de France 2023 da Bilbao, in programma ormai tra poco più di 24 ore. L’abruzzese sarà l’uomo più atteso del piuttosto striminzito gruppo di italiani scelti per la corsa francese e vestirà i nuovissimi colori della Lidl-Trek, formazione che ha “cambiato pelle” con l’entrata del nuovo sponsor.

Ma con quali obiettivi Ciccone correrà il Tour? La classifica è con ogni probabilità destinata a rimanere un miraggio. La squadra statunitense punterà fortissimo sul giovane talento Mattias Skjelmose, reduce dal successo al recente Tour de Suisse (battendo tra gli altri Juan Ayuso e Remco Evenepoel) ed inoltre la condizione dell’abruzzese è ancora un piccolo punto interrogativo nonostante l’ottimo rientro al Giro del Delfinato.

Dunque l’opzione più credibile è quella di un Ciccone a caccia di successi di tappa, nelle tante frazioni adatti ad uno scalatore esplosivo come lui. Nel fare questo però Ciccone potrebbe ritrovarsi nella battaglia per la Maglia a Pois, quella relativa ai GPM. Per lui non sarebbe certo una novità, dato che nel 2019 fu dominatore assoluto della stessa graduatoria al Giro d’Italia.

Gli avversari non mancheranno di certo, a partire proprio dagli uomini di classifica che al Tour hanno spesso finito per vincere anche la classifica dei GPM (nelle ultime tre edizioni le due classifiche sono andate a braccetto), ma non solo. Chissà che Thibaut Pinot, all’ultimo Tour in carriera, non voglia cercare di completare l’impresa già riuscita al Giro quest’anno. Come lui anche corridori come Richard Carapaz, Mikel Landa o Guillaume Martin potrebbero attentare alla prestigiosa maglia “degli scalatori”.

Se Ciccone dovesse portare a termine questo obiettivo, sarebbe il primo azzurro a riuscirci dopo ben 31 anni ed andrebbe ad inserirsi in un ristretto club di cui fanno parte alcuni dei migliori corridori italiani di sempre. Assegnata ufficialmente dal 1933, gli italiani che sono riusciti a portare a Parigi la maglia sono: Gino Bartali (1938, 1948), Pierre Brambilla (1947), Fausto Coppi (1949, 1952), Gastone Nencini (1957), Imerio Massignan (1960, 1961), Giancarlo Bellini (1976), Giovanni Battaglin (1979), Claudio Chiappucci (1991, 1992).

Foto: Trek Segafredo