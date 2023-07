Tour de France 2023, Fabio Jakobsen: “La maglia verde non è un obiettivo, punto alle vittorie di tappe”

Fabio Jakobsen è pronto per il Tour de France 2023, importantissima corsa a tappe francese che inizierà domani, sabato 1 luglio. Alla sua seconda partecipazione alla Grande Boucle (l’altra nel 2022, anno in cui ha vinto la seconda frazione), il velocista della Soudal – Quickstep andrà a caccia delle vittorie di tappa, ma non della maglia verde, il tutto in un percorso generale per lui molto complicato in cui dovrà cercare di gestire al meglio le energie fisiche.

“Percorso più duro dell’anno scorso? Un Tour non può essere facile – ha affermato l’olandese classe 1996 (fonte: Spaziociclismo) –. So che soffrirò nelle tappe di montagna e che dovrò lottare per il tempo massimo, è l’altra faccia della medaglia dell’essere un velocista”.

Jakobsen ha poi aggiunto: “La prima volata? Sicuramente a Bordeaux (settima tappa, ndr), ma anche la terza e la quarta frazione. Dipende da come andrà la tappa, è il gruppo a fare le corse. Maglia verde? No, l’obiettivo per me sono le tappe. Ci sono corridori più completi e più forti di me per quella classifica, non credo di essere a quel livello”.

Foto: LaPresse