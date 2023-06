Tiro con l’arco, Giochi Europei 2023: Marco Bruno argento nel compound, vince Bosansky

Marco Bruno è d’argento nel compound individuale del tiro con l’arco ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia). L’azzurro si è inchinato in finale allo slovacco Jozef Bosansky con il punteggio di 146-144, ma ha comunque disputato un grandissimo torneo e torna a casa con una medaglia di peso.

L’avvio della finale è stato in parallelo per i due, con un set da 28, poi è stato Bosansky a prendere il vantaggio di un punto con un secondo parziale da 30 punti contro i 29 di Bruno. Punto di svantaggio che non è stato recuperato dall’azzurro nel terzo set, terminato 29-29.

Il ragazzo delle Fiamme Azzurre ha perso un’altra lunghezza nel quarto set, concluso sul 29-28 a causa di due 9 del nostro arciere. A Bruno non è bastato un quinto set da 30 punti, poiché lo slovacco ha replicato il suo punteggio, facendo così sfumare il sogno dell’italiano.

Medaglia di bronzo invece per il turco Emircan Haney che ha avuto la meglio nella finalina sul polacco Lukasz Przybylski per 149-146. Una prova pressoché perfetta per il turco con un solo 9 e tutti 10: semplicemente un ritmo impossibile da sostenere per il suo avversario.

Foto: European Games 2023