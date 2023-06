Tiro a volo, Giochi Europei 2023 oggi: orari venerdì 30 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Una giornata al cardiopalma con gli azzurri del tiro a volo. Oggi, venerdì 30 giugno, andranno infatti in scena la seconda parte delle qualificazioni e le Finali del trap maschile e femminile, una delle ultime gare della specialità ai Giochi Europei 2023 che vedrà nel ruolo di protagonisti principali tanti atleti del tricolore.

LA DIRETTA LIVE DEL TIRO A VOLO AI GIOCHI EUROPEI DALLE 9.00

Dopo le prime tre serie infatti in testa alla classifica ci sono, nelle due categorie, Mauro De Filippis e Jessica Rossi, entrambi a punteggio pieno con 75/75. Nel gruppo del terzo posto poi Giovanni Pellielo, deciso a salire ancora di colpi nelle ultime due tranche. Più indietro invece Giulia Grassia, comunque in grado anche lei di risalire la china.

La lunga giornata di qualificazioni comincerà alle ore 9:00, per terminare intorno alle 14:00, salvo ritardi ed eventuali shoot-off. La Finale femminile è pianificata per le 15:00, mentre quella maschile per le 16:45.

Le gare di tiro a volo ai Giochi Europei saranno visibili sulla piattaforma European Games TV. Sono previsti inoltre anche dei collegamenti sulla piattaforma OTT del CONI. Di seguito tutti i dettagli.

GIOCHI EUROPEI: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI NEL TIRO A VOLO

Trap maschile

Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo

Trap femminile

Jessica Rossi, Giulia Grassia

GIOCHI EUROPEI: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI TIRO A VOLO DI OGGI (VENERDI’ 30 GIUGNO)

09:00 – 14:00 TIRO A VOLO Trap maschile e femminile Qualificazioni

15:00 – 16:30 TIRO A VOLO Trap femminile Finale

16:45 – 18:15 TIRO A VOLO Trap maschile Finale

PROGRAMMA TIRO A VOLO GIOCHI EUROPEI 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: diretta integrale sulla piattaforma Europeangames.tv; possibile diretta su piattaforma OTT del CONI

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse