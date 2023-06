Boxe, Giochi Europei 2023 oggi: orari 30 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Semifinali ai Giochi Europei (European Games) 2023: eccole! A Cracovia, quest’oggi, si riparte con la boxe, che offre la corsa verso le finali. E, in alcuni casi, anche verso i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ma andiamo a vedere le cose più nel dettaglio.

Tre sono i posti che l’Italia si è già assicurata per la capitale francese il prossimo anno. A due dei cacciatori di finale, vale a dire Federico Serra e Aziz Abbes Mouhiidine, è richiesto un ultimo grande sforzo, quello che vale la finale, perché i pass nei 51 kg e nei 92 kg sono solo due, e non quattro. Per molti l’obiettivo è possibile o probabile; il compito più difficile è fuor di dubbio quello di Giordana Sorrentino, la cui rivale è una sorta di bestia nera nonché di regina della categoria.

I Giochi Europei 2023 a tema boxe continueranno oggi. Di seguito il programma relativo agli italiani. Sarà possibile seguire le gare odierne su europeangames.tv in diretta streaming, attraverso i flussi dedicati ai due ring, al pari di ciascuna disciplina dell’edizione. Diretta prevista anche su Italia Team Tv (tv.italiateam.sport) sul canale 2.

CALENDARIO BOXE GIOCHI EUROPEI 2023 OGGI

Mercoledì 28 giugno

Gli orari potrebbero variare leggermente di alcuni minuti

14:45 Federico Serra (ITA)-Samet Gumus (TUR) – 51 kg uomini Semifinale

15:30 Salvatore Cavallaro (ITA)-Oleksandr Khyzhniak (UKR) – 80 kg uomini Semifinale

16:15 Aziz Abbes Mouhiidine (ITA)-Mateus Bereznicki (POL) – 92 kg uomini Semifinale

18:00 Giordana Sorrentino (ITA)-Buse Naz Cakiroglu (TUR) – 50 kg donne Semifinale

18:30 Irma Testa (ITA)-Svetlana Kameno Staneva – 57 kg donne Semifinale

PROGRAMMA BOXE GIOCHI EUROPEI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: europeangames.tv, Italia Team Tv (tv.italiateam.sport, canale 2)

Foto: European Games 2023