Canoa slalom, Giochi Europei 2023 oggi: orari 30 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Seconda giornata di canoa slalom al Kolna Sports Centre, non lontano da Cracovia, sede dei Giochi Europei 2023. Dopo il giovedì dedicato tutto al kayak, oggi è il giorno della canoa, con due ori che verranno assegnati nel pomeriggio.

In primis, le batterie di singolare, con l’Italia che butterà in campo Paolo Ceccon, Flavio Micozzi e Raffaello Ivaldi. Nessuno dei tre parte con i favori del pronostico, ma cercheranno di giocarsi un posto per le semifinali arridendo all’ultimo atto. Poco dopo la canoa femminile con Elena Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, con le ultime due pronte a strappare uno slot per la finale. I sei poi saranno impegnati anche nelle gare a squadre.

La manifestazione sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma OTT di Italia Team. Il link da seguire è https://tv.italiateam.sport/. Attivo anche il servizio streaming di European Games Tv per poter seguire ogni gara, al link European Games TV. Non è prevista la copertura televisiva, a parte per atletica, tuffi e nuoto artistico con la Rai che aveva acquisito i diritti.

CANOA SLALOM GIOCHI EUROPEI 2023, IL PROGRAMMA

Venerdì 30 giugno

Mattina – qualificazioni

9.35 – 1° run qualificazione canoa uomini – Paolo Ceccon, Flavio Micozzi, Raffaello Ivaldi

10.20 – 1° run qualificazione canoa donne – Elena Micozzi, Marta Bertoncelli, Elena Borghi

11.05 – 2° run qualificazione canoa uomini

11.30 – 2° run qualificazione canoa donne

Primo pomeriggio – finali

13.30 – finale canoa a squadre maschile – Paolo Ceccon, Flavio Micozzi, Raffaello Ivaldi

14.12 – finale canoa a squadre femminile – Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi

CANOA SLALOM GIOCHI EUROPEI 2023, COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta televisiva: non è prevista

Diretta streaming: ItaliaTeam, European Games tv

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Pier Colombo