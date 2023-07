Tiro a volo, Giochi Europei 2023: Mauro De Filippis in finale nel trap. Corsa a sette per il pass olimpico

Mauro De Filippis approda in finale nel trap maschile del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: il tiratore azzurro oggi totalizza 48/50 e, al termine dello shoot-off, è terzo con 123/125. Sette degli otto finalisti sono in corsa per il pass olimpico non nominale per Parigi 2024. Eliminato Giovanni Pellielo, 18° con 120/125.

Il duello per il primo posto viene vinto dal turco Tolga N Tuncer, che piega il maltese Gianluca Chetcuti, dopo aver chiuso a quota 124/125. Per il terzo posto la spunta l’azzurro Mauro De Filippis, che batte lo spagnolo Andres Garcia, dopo il 123/125 delle cinque serie.

Per il quinto posto invece ce la fa il ceco Vladimir Stepan, che supera il croato Francesco Ravalico dopo 122/125 dei piattelli regolamentari, infine lo shoot off a cinque a quota 121/125 per i due posti restanti in finale premia il lusitano Joao Azevedo, settimo, e lo svedese Rickard Levin Andersson, ottavo.

Quest’ultimo è anche l’unico ad aver già conquistato, agli Europei 2022, il pass olimpico non nominale per Parigi 2024, mentre tutti gli altri finalisti si daranno battaglia per conquistarlo oggi. L’Italia è ancora alla ricerca del primo pass in questa specialità.

FINALISTI TRAP MASCHILE

1 TUR TUNCER Nedim Tolga 24 25 25 25 25 124 Q

2 MLT CHETCUTI Gianluca 25 24 25 25 25 124 Q

3 ITA DE FILIPPIS Mauro 25 25 25 25 23 123 Q

4 ESP GARCIA Andres 25 24 24 25 25 123 Q

5 CZE STEPAN Vladimir 22 25 25 25 25 122 Q

6 CRO RAVALICO Francesco 24 25 24 24 25 122 Q

7 POR AZEVEDO Joao 25 22 25 25 24 121 Q

8 SWE LEVIN ANDERSSON Rickard 25 25 23 25 23 121 Q

Foto: FITAV