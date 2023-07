Tiro a volo, Giochi Europei 2023: Jessica Rossi vince le qualificazioni del trap e va in finale, 6 in lizza per il pass olimpico

Basta un duplice 24/25 oggi a Jessica Rossi, dopo il triplice 25/25 di ieri, per andare in finale nel trap femminile del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: l’azzurra chiude in vetta a quota 123/125, dando ben tre piattelli di distacco alle più immediate inseguitrici. Fuori dalla finale a otto Giulia Grassia, 22ma con 112/125 (doppio 23/25 oggi).

Sarà lo shoot off a delineare la composizione dei due Ranking Match, che riserveranno il passaggio al Medal Match alle prime due classificate di ciascuna semifinale. In palio ci sarà anche un pass olimpico non nominale per Parigi 2024: sono sei le atlete che se lo contenderanno.

Lo spareggio per la seconda posizione vedrà impegnate la sammarinese Alessandra Perilli e la transalpina Carole Cormenier, appaiate a quota 120 (la francese ha già ottenuto la carta olimpica). Sfida a tre per il quarto posto: a quota 119 ci sono la spagnola Fatima Galvez, la slovacca Jana Spotakova e la finlandese Satu Makela-Nummela (l’iberica ha già staccato il pass per Parigi 2024).

La settima piazza sarà affare tra l’altra iberica Mar Molne Magrina e l’altra finlandese Noora Antikainen, appaiate a quota 118/125. La terza, la quinta e la settima classificata comporranno la prima semifinale con Jessica Rossi, mentre le altre saranno in gara nel Ranking Match 2.

QUALIFICATE TRAP FEMMINILE

1 ITA ROSSI Jessica 25 25 25 24 24 123

2 SMR PERILLI Alessandra 22 24 24 25 25 120

3 FRA CORMENIER Carole 25 24 23 24 24 120

4 ESP GALVEZ Fatima 25 24 23 23 24 119

5 SVK SPOTAKOVA Jana 24 23 24 25 23 119

6 FIN MAKELA-NUMMELA Satu 24 25 23 25 22 119

7 ESP MOLNE MAGRINA Mar 23 24 23 23 25 118

8 FIN ANTIKAINEN Noora 25 24 23 24 22 118

Foto: LaPresse