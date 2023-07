Tiro a segno, Giochi Europei 2023: Riccardo Mazzetti esce in semifinale, pass olimpico alla Repubblica Ceca

L’ultima carta olimpica non nominale in palio nel tiro a segno ai Giochi Europei 2023 la conquista la Repubblica Ceca, grazie al terzo posto di Martin Podhrasky nella pistola automatica da 25 metri maschile: oro al transalpino Clement Bessaguet, argento al tedesco Christian Reitz, mentre esce in semifinale Riccardo Mazzetti, che vede svanire così la possibilità di staccare il pass per Parigi 2024.

Nel Ranking Match 1 passano il turno i tedeschi Florian Peter e Christian Reitz, che avanzano a braccetto chiudendo in testa a pari merito a quota 15. Eliminati il transalpino Jean Quiquampoix, terzo a quota 14, e l’azzurro Riccardo Mazzetti, quarto con 13 punti.

Nel Ranking Match 2 il primo posto è del transalpino Clement Bessaguet, che domina e chiude con 17 punti, mentre il ceco Martin Podhrasky è secondo a quota 13, avanza all’ultimo atto e si assicura il pass non nominale per i Giochi di Parigi 2024. Fuori l’altro ceco Matej Rampula, terzo con 10, e l’azero Ruslan Lunev, quarto con 9.

Nel Medal Match ad imporsi è il transalpino Clement Bessaguet, che nel duello conclusivo piega per 30-28 il tedesco Christian Reitz, mentre il bronzo va al ceco Martin Podhrasky, eliminato dopo 6 serie a quota 18. Quarta piazza per l’altro tedesco Florian Peter, escluso dopo 4 serie a quota 12.

RANKING MATCH 1

1 GER PETER Florian 50 50 49 49 15 Q

1 GER REITZ Christian 53 49 50 51 15 Q

3 FRA QUIQUAMPOIX Jean 51 50 49 52 14

4 ITA MAZZETTI Riccardo 50 51 49 47 13

RANKING MATCH 2

1 FRA BESSAGUET Clement 50 48 52 50 17 Q

2 CZE PODHRASKY Martin 47 51 49 49 13 Q

3 CZE RAMPULA Matej 49 48 50 45 10

4 AZE LUNEV Ruslan 47 49 48 49 9

MEDAL MATCH

1 FRA BESSAGUET Clement 49 51 51 51 51 50 49 50 30

2 GER REITZ Christian 49 50 51 50 50 48 49 48 28

3 CZE PODHRASKY Martin 49 47 50 50 47 50 18

4 GER PETER Florian 49 51 49 49 12

Foto: LaPresse