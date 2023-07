Superbike, GP Gran Bretagna 2023: Rea batte Razgatlioglu nella FP1, Bautista insegue

Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Donington Park. Il padrone di casa ha timbrato un perentorio 1:27.627 in sella alla sua Kawasaki ed è così riuscito a precedere il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) per 52 millesimi. Terzo posto inatteso per il tedesco Philipp Oettl (Ducati, a 10.30), appena davanti ai britannici Alex Lowes (Kawasaki, quarto a 0.230) e Bradley Ray (Yamaha, quinto a 0.430).

Lo spagnolo Alvaro Bautista, dominatore della stagione con 14 vittorie su 15 gare disputate, ha concluso in settima posizione con la sua Ducati a 0.516 dal leader. Il Campione del Mondo, che in classifica generale ha un vantaggio di ben 87 punti su Razgatlioglu, ha preceduto il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi (ottavo a 0.925) e la Yamaha di Andrea Locatelli (nono a 0.944). Si tornerà in pista alla ore 16.00 per la seconda sessione di prove libere, mentre domani ci sarà spazio per le qualifiche e la gara-1.

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.627 11 165,278 266,7

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’27.679 0.052 0.052 16 165,180 270,0

3 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’27.757 0.130 0.078 16 165,033 270,0

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.857 0.230 0.100 14 164,845 268,0

5 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’28.057 0.430 0.200 15 164,471 268,0

6 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’28.108 0.481 0.051 12 164,376 270,0

7 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’28.143 0.516 0.035 16 164,310 274,1

8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’28.552 0.925 0.409 15 163,551 273,4

9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’28.571 0.944 0.019 16 163,516 266,0

10 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’28.633 1.006 0.062 16 163,402 269,3

11 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’28.637 1.010 0.004 16 163,395 268,7

12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’28.740 1.113 0.103 16 163,205 268,7

13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’28.776 1.149 0.036 13 163,139 270,7

14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’28.796 1.169 0.020 15 163,102 271,4

15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’28.927 1.300 0.131 15 162,862 268,0

16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’29.149 1.522 0.222 11 162,456 266,7

17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’29.671 2.044 0.522 16 161,510 270,7

18 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’30.041 2.414 0.370 17 160,847 266,0

19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’30.124 2.497 0.083 13 160,699 263,4

20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’30.289 2.662 0.165 16 160,405 263,4

21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’30.686 3.059 0.397 17 159,703 262,1

22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’30.848 3.221 0.162 15 159,418 257,8

23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’31.166 3.539 0.318 15 158,862 266,0

24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’31.176 3.549 0.010 13 158,844 264,1

Foto: Valerio Origo