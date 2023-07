Sorteggio italiani Wimbledon 2023: Jannik Sinner pesca Cerundolo, Musetti nell’ottavo di Djokovic, derby Berrettini-Sonego

Si alzi il sipario. Si è tenuto quest’oggi il sorteggio del main draw maschile e femminile di Wimbledon. Dal 3 al 16 luglio, all’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra (Inghilterra), gli occhi degli appassionati di tennis saranno tutti sui campi in erba britannici.

In casa Italia, ai nastri di partenza ci saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi (proveniente dalle qualificazioni). Tra le donne, risponderanno presente Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini (proveniente dalle qualificazioni).

Nel tabellone maschile, fari puntati sul serbo Novak Djokovic, che va a caccia dell’ottava corona, per eguagliare il record dello svizzero Roger Federer. I pericoli maggiori per il serbo arriveranno dallo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie n.1 e vincitore del recente torneo del Queen’s. Un risultato che certifica la grande capacità di adattamento alla superficie del funambolico iberico.

Alcaraz farà il proprio esordio contro il francese Jeremy Chardy, mentre Djokovic affronterà l’argentino Pedro Cachín. Il russo Dannil Medvedev giocherà nel primo turno contro la wild card Fery, per Stefanos Tsitsipas ci sarà l’affascinante incrocio con l’austriaco Dominic Thiem e un probabile secondo turno contro Andy Murray. Nick Kyrgios, finalista uscente, se la vedrà contro il belga David Goffin.

Parlando dei tennisti italiani, Sinner sfiderà al primo turno l’argentino Juan Manuel Cerundolo (il fratello minore del più noto Francisco), capitato nell’ottavo dell’americano Taylor Fritz e nel quarto del norvegese Casper Ruud. Musetti affronterà il peruviano Varillas e ha un potenziale secondo round con lo statunitense John Isner. Il carrarino è inserito nello stesso ottavo di Djokovic e ha un possibile incrocio al terzo turno contro il polacco Hubert Hurkacz, semifinalista in passato.

Berrettini e Sonego si ritroveranno al primo turno come a Stoccarda, mentre Cecchinato è atteso dall’impegno improbo contro il cileno Nicolas Jarry. Arnaldi, per la prima volta nel tabellone principale a Wimbledon, giocherà contro lo spagnolo Carballes Baena e nel secondo round potrebbe affrontare il danese Holger Rune.

TABELLONE MASCHILE WIMBLEDON 2023

PARTE ALTA

(1) Alcaraz vs Chardy

Muller vs Rinderknech

Kubler vs Humbert

Cecchinato vs (25) Jarry

(19) Zverev vs (Q) Brouwer

Huesler vs (LL) Watanuki

Berrettini vs Sonego

(Q) Coppejans vs (15) De Minaur

(10) Tiafoe vs Yu

(Q) Stricker vs Popyrin

Ivashka vs Coria

(Q) Shimabukuro vs (21) Dimitrov

(31) Davidovich Fokina vs Fils

Zhang vs Van de Zandschulp

(Q) Arnaldi vs Carballes Baena

(WC) Loffhagen vs (6) Rune

(3) Medvedev vs (WC) Fery

Mannarino vs Shevchenko

Giron vs Dellien

Fucsovics vs (28) Griekspoor

(18) F. Cerundolo vs Borges

Lehecka vs (WC) Ofner

Raonic vs Novak

(Q) Mochizuki vs (16) Paul

(12) Norrie vs (WC) Machac

Eubanks vs Monteiro

O’Connell vs (Q) Medjedovic

Vesely vs (22) Korda

(32) Shelton vs (LL) Daniel

Cressy vs Djere

(WC) Peniston vs Murray

Thiem vs (5) Tsitsipas

PARTE BASSA

(8) Sinner vs J. Cerundolo

Kecmanovic vs Schwartzman

Vukic vs Altmaier

Halys vs (27) Evans

(24) Nishioka vs Galan

Koepfer vs (Q) Otte

M. Ymer vs Molcan

Hanfmann vs (9) Fritz

(13) Coric vs Pella

Bonzi vs (Q) Mayot

Moutet vs Gasquet

Safiullin vs (20) Bautista Agut

(26) Shapovalov vs (Q) Albot

Harris vs Barrere

(WC) Broady vs Lestienne

Lokoli vs (4) Ruud

(7) Rublev vs Purcell

Van Assche vs Karatsev

Baez vs (Q) Barrios Vera

Goffin vs (30) Kyrgios

(23) Bublik vs McDonald

Wolf vs (Q) Couacaud

(Q) Marterer vs Gojo

Krajinovic vs (11) Auger-Aliassime

(14) Musetti vs Varillas

Isner vs Munar

(WC) Choinski vs Lajovic

Ramos-Vinolas vs (17) Hurkacz

(29) Etcheverry vs Zapata Miralles

Ruusuvuori vs Wawrinka

Thompson vs Nakashima

Cachin vs (2) Djokovic

PRIMO TURNO ITALIANI

Sinner vs J. M. Cerundolo

Musetti vs Varillas

Berrettini vs Sonego ️

Cecchinato vs Jarry

Arnaldi vs Carballes Baena

POSSIBILI OTTAVI DI FINALE

Alcaraz vs de Minaur

Tiafoe vs Rune

Medvedev vs Paul

Norrie vs Tsitsipas

Ruud vs Coric

Sinner vs Fritz

Auger-Aliassime vs Rublev

Djokovic vs Musetti

POSSIBILI QUARTI DI FINALE

Alcaraz vs Rune

Medvedev vs Tsitsipas

Ruud vs Sinner

Djokovic vs Rublev

Sul versante femminile, la polacca Iga Swiatek cercherà di trovare una dimensione anche su questa superficie, dopo il trionfo a Parigi, ma dovrà guardarsi dalla bielorussa Aryna Sabalenka, vincitrice degli Australian Open 2023, e dalla detentrice del titolo Elena Rybakina, senza sottovalutare le qualità della tunisina Ons Jabeur.

Swiatek sfiderà la cinese Lin Zhu all’esordio. Al secondo turno potrebbe trovare Trevisan, che affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo. Cocciaretto affronterà la colombiana Camila Osorio e in caso di vittoria se la vedrà con la vincente di Masarova-Sherif. Poco fortunat Paolini, visto l’accoppiamento con la due-volte vincitrice dei Championships, Petra Kvitova, mentre Bronzetti giocherà contro la rumena Jaqueline Cristian.

Stefanini sfiderà Anett Kontaveit, che giocherà l’ultimo torneo della carriera a Wimbledon. Per Giorgi ci sarà il confronto con la neo francese Varvara Gracheva, con la possibilità di affrontare Sabalenka al secondo turno. Bielorussa che inizierà l’avventura contro l’ungherese Panna Udvardy. Errani, invece, si confronterà con Madison Brengle.

TABELLONE FEMMINILE WIMBLEDON 2023

PARTE ALTA

(1) Swiatek vs Zhu

Trevisan vs Sorribes Tormo

Parry vs (WC) Dart

L. Fruhvirtova vs (30) Martic

(23) Linette vs Teichmann

Strycova vs Zanevska

Collins vs Grabher

(WC) Swan vs (14) Bencic

(11) Kasatkina vs Dolehide

(WC) Burrage vs McNally

Podoroska vs Martincova

Yuan vs (19) Azarenka

(28) Mertens vs (Q) Hruncakova

(WC) V. Williams vs (WC) Svitolina

(Q) Hunter vs Xin.Wang

(Q) Kenin vs (7) Gauff

(4) Pegula vs Davis

Bucsa vs Rakhimova

Osorio vs Cocciaretto

Masarova vs (31) Sherif

(24) Zheng vs Siniakova

Tsurenko vs Liu

Parks vs Friedsam

Bogdan vs (15) Samsonova

(12) Kudermetova vs Kanepi

Vondrousova vs Stearns

Stephens vs Peterson

Zhang vs (20) Vekic

(32) Bouzkova vs (Q) Waltert

Kontaveit vs (Q) Stefanini

Baindl vs Fernandez

Volynets vs (5) Garcia

PARTE BASSA

(6) Jabeur vs Frech

Bonaventure vs (Q) Bai

Bondar vs Andreescu

(Q) Bouzas Maneiro vs (26) Kalinina

(18) Pliskova vs (Q) Stevanovic

(Q) Zhao vs (LL) Korpatsch

Sasnovich vs Parrizas Diaz

Paolini vs (9) Kvitova

(13) Haddad Maia vs Putintseva

Cristian vs Bronzetti

Cirstea vs Maria

(Q) Minnen vs (17) Ostapenko

(27) Pera vs Tomova

(WC) Boulter vs Saville

Kovinic vs Cornet

Rogers vs (3) Rybakina

(8) Sakkari vs Kostyuk

Riske-Amritraj vs Badosa

(Q) Golubic vs Schmiedlova

(WC) Kartal vs (25) Keys

(22) Potapova vs (Q) Naef

(Q) Juvan vs Betova

(Q) Andreeva vs Xiy. Wang

(WC) Watson vs (10) Krejcikova

(16) Muchova vs Niemeier

Noskova vs Galfi

Brengle vs Errani

Navarro vs (21) Alexandrova

(29) Begu vs Marino

(Q) Wickmayer vs Blinkova

Gracheva vs Giorgi

Udvardy vs (2) Sabalenka

PRIMO TURNO ITALIANE

Trevisan vs Sorribes Tormo

Giorgi vs Gracheva

Cocciaretto vs Osorio

Paolini vs Kvitova

Errani vs Brengle

Bronzetti vs Cristian

Stefanini vs Kontaveit

