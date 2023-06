Sollevamento pesi, le entry list provvisorie dei Mondiali 2023: dieci azzurri iscritti, c’è Nino Pizzolato

Quando mancano poco più di due mesi all’inizio della manifestazione, l’IWF ha pubblicato le entry list provvisorie dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2023, in programma a Riyadh dal 4 al 17 settembre e valevole come evento obbligatorio per il ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.

Al momento sono 10 (6 uomini e 4 donne) gli atleti italiani iscritti alla rassegna iridata che andrà in scena nella capitale dell’Arabia Saudita, ma la conferma ufficiale dei partecipanti arriverà solo nelle prossime settimane. In campo maschile il Bel Paese può contare su Sergio Massidda nei -61 kg, Mirko Zanni nei -73 kg, Oscar Reyes Martinez e Salvatore Esposito nei -81 kg, Nino Pizzolato nei -89 kg e Cristiano Giuseppe Ficco nei -96 kg.

Al femminile ci sono le big Giulia Imperio (-49 kg), Lucrezia Magistris (-59 kg) e Giulia Miserendino (-71) che andranno a caccia di una misura importante per risalire le graduatorie a cinque cerchi, mentre la giovanissima classe 2005 Celine Ludovica Delia potrebbe fare il suo debutto ad un Mondiale Senior nella categoria non olimpica -55 kg.

Di seguito è possibile consultare le entry list provvisorie aggiornate di tutte le categorie di peso ai Mondiali di pesistica olimpica 2023.

Foto: Lapresse