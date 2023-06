Serie A 2023-2024: tutti gli allenatori, tra conferme e novità. Chi siede in panchina nella prossima stagione

Il campionato di Serie A sta scaldando i motori in vista della prossima stagione. Il primo caposaldo per ogni squadra sarà l’allenatore, spesso tra i primi elogiati quando l’aria è positiva, sempre i primi a finire sulla graticola quando le cose vanno male. Per il 2023/2024 una delle parole d’ordine è continuità da questo punto di vista. Ma sorprendentemente, non per i campioni d’Italia del Napoli.

Gli azzurri hanno visto Luciano Spalletti ringraziare e salutare dopo aver cucito loro il tricolore sul petto dopo un digiuno di trentatré anni. A raccogliere la sua pesante eredità è Rudi Garcia, che torna in Italia dopo una discreta esperienza alla Roma. Tornato in Francia ottenendo anche dei buoni risultati soprattutto in Europa, con una finale di Europa League con il Marsiglia e una semifinale di Champions League con il Lione, vuole rilanciarsi dopo una avventura in Arabia sottotono, con i bassi coincisi dall’arrivo di Cristiano Ronaldo; alla presentazione, ha già fatto capire di non voler stravolgere gli equilibri di una squadra che lo scorso anno ha girato come un orologio svizzero.

Dicevamo poi delle conferme: al momento sono ben sedici le squadre che hanno preferito non cambiare. A partire dalla Juventus, che ha mantenuto il tanto criticato Max Allegri, alle milanesi con Pioli e Inzaghi ancora al comando. Un po’ di maretta in casa Atalanta e Lazio, ma Gasperini e Sarri rimangono saldi al loro posto, così come Mourinho alla Roma.

I cambiamenti arrivano dunque nelle zone basse della classifica. Il Lecce avrebbe preferito proseguire con l’artefice della salvezza Marco Baroni, che non ha accettato il rinnovo annuale e costringendo i salentini ad andare a caccia di un nuovo mister, con tutta probabilità Roberto D’Aversa. Lo stesso Baroni non resterà però con le mani in mano, poiché al momento è il favorito per la panchina del Verona, con Salvatore Bocchetti che gli farà da vice. Infine il Frosinone neopromosso, che ha salutato Fabio Grosso e sta per chiudere con Eusebio Di Francesco.

SERIE A, GLI ALLENATORI DEL 2023/2024

Atalanta: Gasperini (confermato)

Bologna: Motta (confermato)

Cagliari: Ranieri (confermato)

Empoli: Zanetti (confermato)

Fiorentina: Italiano (confermato)

Frosinone: Di Francesco?

Genoa: Gilardino (confermato)

Helllas Verona: Baroni?

Inter: Inzaghi (confermato)

Juventus: Allegri (confermato)

Lazio: Sarri (confermato)

Lecce: D’Aversa?

Milan: Pioli (confermato)

Monza: Palladino (confermato)

Napoli: Rudi Garcia (nuovo)

Roma: Mourinho (confermato)

Salernitana: Sousa (confermato)

Sassuolo: Dionisi (confermato)

Torino: Juric (confermato)

Udinese: Sottil (confermato)

Foto: LaPresse