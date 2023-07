Scherma: sciabolatrici d’argento ai Giochi Europei 2023! Risultato prezioso per la qualificazione olimpica

Gli Europei di scherma 2023 si chiudono per l’Italia con una medaglia d’argento nel torneo di sciabola femminile a squadre. Al termine di un percorso comunque eccezionale, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile hanno dovuto arrendersi alla Francia solo in finale col punteggio di 45-38. Un secondo posto preziosissimo anche in chiave qualificazione olimpica.

La sfida inizia subito sui binari dell’equilibrio: Gregorio va sotto con Sara Balzer, riuscendo però a limitare i danni; Criscio pareggia il suo scontro con Rifkiss, mentre Passaro supera Apithy-Brunet permettendo alle azzurre di chiudere il primo terzetto di scontri sotto di una sola lunghezza sul 14-15.

Il primo vero strappo lo dà Rifkiss nel quarto assalto, dominando la sfida contro una spenta Gregorio che capitola senza mettere a segno neppure una stoccata. Da quel momento in poi lo scontro torna in equilibrio, con le transalpine forti però di un vantaggio sostanziale.

Passaro prova a spuntarla contro Rifkiss ma non riesce ad andare oltre un parziale di 6-5. Mormile subentra ad una Gregorio evidentemente in difficoltà e riesce a dare il suo apporto, recuperando due stoccate e lasciando a Criscio l’arduo compito di dover rimontare dal 32-40 nell’ultimo assalto. All’azzurra non riesce il miracolo già compiuto ai quarti contro l’Azerbaigian e le azzurre sono costrette ad accontentarsi dell’argento.

Foto: Bizzi Federscherma