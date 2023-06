Scherma, le spadiste vincono il bronzo ai Giochi Europei. Podio importante in ottica qualificazione olimpica

L’Italia conquista la terza medaglia nelle prove a squadre dei Giochi Europei 2023. Dopo l’oro del fioretto femminile, l’argento degli sciabolatori, oggi è arrivato il bronzo delle spadiste. Un podio continentale per le azzurre, che hanno ottenuto anche punti pesanti nel cammino di qualificazione olimpica.

Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola ed Alberta Santuccio ha sconfitto nella finalina per il terzo posto la Svizzera con il punteggio di 37-33. Una sfida che ha praticamente visto le azzurre sempre al comando, con l’allungo decisivo di Mara Navarria contro Brunner (6-2). Nel finale Fiamingo è salita in pedana sul +3 e ha conservato perfettamente il vantaggio.

L’Italia aveva cominciato il proprio cammino con la vittoria agli ottavi contro la Georgia (43-28). Successivamente le azzurre hanno battuto la “bestia nera” Estonia per 43-32. Purtroppo in semifinale è arrivata la sconfitta contro l’Ungheria per 38-31, con la rimonta delle magiare negli ultimi due assalti grazie a Muhari (7-1 contro Santuccio) e Kun (14-7 con Fiamingo).

La finale per la medaglia d’oro ha visto la Francia imporsi al minuto supplementare sull’Ungheria per 34-33. Una sfida emozionante, con la rimonta di Aurianne Mallo-Breton nell’ultimo assalto contro Ana Kun.

Foto: Bizzi/Federscherma