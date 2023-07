Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA con la finale a Bad Homburg? Top40 nel mirino

Prosegue l’avventura di Lucia Bronzetti al torneo WTA 250 di Bad Homburg 2023, in seguito al forfait della polacca numero uno al mondo Iga Swiatek prima della semifinale. La romagnolo stacca dunque il pass per l’atto conclusivo e giocherà domani la sua prima finale sull’erba contro una tra l’americana Emma Navarro, la russa Liudmila Samsonova e la ceca Katerina Siniakova.

L’azzurra, grazie ai 180 punti della Finale, è già certa di ritoccare il suo best ranking (50° posto, raggiunto lo scorso 9 gennaio) e si trova virtualmente in 46ma posizione. Alcune giocatrici ancora in corsa questa settimana tra Eastbourne e Bad Homburg possono ancora operare il controsorpasso, ma Bronzetti ha la chance di entrare addirittura nella top40 in caso di titolo.

Se la 24enne nativa di Rimini dovesse infatti vincere la finale di domani in Germania, porterebbe a casa 100 punti in più balzando virtualmente al 40° posto della graduatoria mondiale e diventando la nuova numero uno d’Italia, a meno che Camila Giorgi non arrivi in semifinale a Eastbourne (in quel caso Lucia sarebbe 41ma nel ranking di lunedì).

PROIEZIONI CLASSIFICA WTA LUCIA BRONZETTI 3 LUGLIO

Ranking lunedì 26 giugno: 880 punti, 65° posto.

Punti da scartare lunedì 3 luglio: 8.

Punti da incamerare lunedì 3 luglio: quelli di Bad Homburg (al momento 180).

Ranking dopo il passaggio in finale: 1052 punti, 46° posto virtuale.

Ranking dopo l’eventuale vittoria in finale: 1152 punti, 40° posto virtuale.

Foto: Lapresse