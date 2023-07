Lucia Bronzetti-Swiatek oggi, WTA Bad Homburg: orario, programma, tv, streaming

Lucia Bronzetti disputerà oggi la semifinale al WTA 250 di Bad Homburg. La tennista italiana scenderà in campo nel secondo incontro di giornata per sfidare la pericolosissima polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) in un match che darà l’accesso alla finale, dove ci sarà poi una tra la statunitense Emma Navarro e la vincente della partita tra la russa Liudmila Samsonova (n.2 del seeding) e la ceca Katerina Siniakova (quarto di finale sospeso ieri per oscurità sul risultato di 5-7 6-4).

Per arrivare fino in semifinale Bronzetti ha sconfitto, in ordine cronologico, l’austriaca Julia Grabher, l’egiziana Mayar Sherif (testa di serie n.4) e la francese Varvara Gracheva. Dall’altra parte, invece, Swiatek ha battuto la tedesca Tatjana Maria al primo turno, la svizzera Jil Teichmann agli ottavi e la russa Anna Blinkova ai quarti. È importante sottolineare che tra l’italiana e la polacca non ci sono precedenti.

Il match tra Bronzetti e Swiatek sarà il secondo incontro di giornata sul campo centrale (dopo la parte finale di Samsonova-Siniakova, match che riprenderà alle 13:00 dal 5-7 6-4). La sfida si potrà vedere in diretta tv in chiaro su SportTennis HD dalle 14:30 e in diretta streaming su Supertennis.it dalle 14:30 e SuperTennix.

PROGRAMMA BRONZETTI-SWIATEK WTA BAD HOMBURG

Venerdì 30 giugno

Campo centrale

Dalle 13:00

K. Siniakova (CZE) – L. Samsonova (RUS) (2) (si riprenderà dal 7-5 4-6 dopo la sospensione per oscurità di ieri) – quarti di finale

A seguire

I. Swiatek (POL) (1) – L. Bronzetti (ITA)

BRONZETTI-SWIATEK WTA BAD HOMBURG, DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING

Diretta tv: SportTennis HD (in chiaro) dalle 14:30

Diretta streaming: Supertennis.it dalle 14:30 e SuperTennix

LiveMedia/Roberto Bettacchi – LivePhotoSport.it