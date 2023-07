Tennistavolo, Giochi Europei 2023: definite le squadre a caccia delle medaglie

Calato il sipario sull’ottava giornata dedicata al tennistavolo nei Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia). Nella rassegna multisportiva oggi in programma c’erano le semifinali dei tornei a squadre sia al maschile che al femminile.

Tra gli uomini sono arrivate le affermazioni della Svezia e della Germania, rispettivamente contro la Francia e il Portogallo. Una contesa serrata tra scandinavi e transalpini in cui è stata decisiva la vittoria nell’ultimo singolare firmata dal Anton Sten Ande Kallberg contro Simon Gauzy per 11-6 5-11 11-8 11-7.

Nell’altro penultimo atto, la formazione tedesca, dopo aver perso il doppio piuttosto nettamente (11-7 11-6 11-9), ha ribaltato la situazione e chiuso i giochi con Patrick Franziska, a segno per 11-5 11-5 11-5 contro il lusitano Marcos Freitas. Germania e Svezia, quindi, in Finale per l’oro, mentre il bronzo sarà in palio tra le perdente di oggi.

Per quanto concerne la competizione femminile, Romania e ancora Germania si sono imposte. Le rumene hanno battuto per 3-1 la Francia, mentre le tedesche hanno rifilato un perentorio 3-0 alle portoghesi. Di conseguenza, per il metallo pregiato, sarà sfida tra teutoniche e la menzionata Romania, mentre per il bronzo le lusitane giocheranno contro le transalpine.

Foto: European Games 2023