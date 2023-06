Quando e dove va in ritiro il Verona? Calendario, date e località: i piani degli scaligeri

Il Verona è riuscito a salvare la Serie A. Una stagione sempre di rincorsa per gli scaligeri, che dopo un pessimo alla guida di mister Cioffi sono riusciti a strappare una permanenza in massima serie che pareva difficilissima fino a gennaio, superando allo spareggio lo Spezia.

L’obiettivo degli scaligeri sarà quello di vivere una stagione meno tribolata nel 2023/2024, e proprio per questo si stanno già mettendo su i paletti per la stagione. Bisogna ancora sciogliere il nodo allenatore, se affidare definitivamente la panchina a Salvatore Bocchetti dopo l’addio quasi sicuro di Marco Zaffaroni o di cambiare (pensiero a Marco Baroni che ha salutato il Lecce), ma i gialloblu sanno già dove prepareranno la prossima annata.

La stagione 2023 inizierà in sede il prossimo 10 luglio, per partire quasi immediatamente verso la sede del ritiro di San Martino di Castrozza, che si terrà dall’11 fino al 23 luglio. Il comune della Valle del Primiero sarà per la sesta volta negli ultimi sette anni la sede del ritiro del Verona, che non ha ancora deciso le amichevoli estive per scaldare i motori.

VERONA, LE DATE DEL RITIRO

10 luglio: raduno a Verona

11-23 luglio: raduno a San Martino di Castrozza

Foto: LaPresse