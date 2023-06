Quando e dove va in ritiro il Monza? Calendario, date e località: i piani dei brianzoli

Sarà un’estate davvero particolare per il Monza. I brianzoli, infatti, dopo aver festeggiato un primo anno in Serie A davvero eccezionale, concluso con un finale di stagione da incorniciare, con risultati e bel gioco proposti dai ragazzi allenati da mister Raffaele Palladino, hanno vissuto un momento quanto mai complicato pochi giorni dopo il “rompete le righe”.

La morte del proprietario Silvio Berlusconi, infatti, ha fatto piombare il club biancorosso nel lutto e ha fatto sparire ogni sorriso. Com’è normale che sia tutto andrà metabolizzato in vista di una ripartenza che vedrà il Monza non più come una neo-promossa o una possibile sorpresa, ma come una certezza della massima serie, che vuole confermare il lato sinistro della classifica.

Come e quando riprenderà il cammino dei brianzoli? La società lombarda ha deciso di disputare quasi in casa il proprio ritiro. Agli ordini di mister Raffaele Palladino, infatti, i giocatori monzesi si sposteranno a Ponte di Legn0-Tonale per svolgere gli allenamenti di inizio anno. Il periodo sarà dal 10 al 23 luglio e darà modo a Andrea Petagna e compagni di lavorare al massimo delle proprie possibilità per due settimana.

Le amichevoli? Il Monza non ha ancora comunicato date ufficiali per le prime sgambate della seconda stagione nel massimo campionato di calcio, ma ha già ben chiaro cosa fare in sede di allenamento per provare a confermare e, perchè no, migliorare, quanto visto nell’anno di esordio in Serie A.

Foto: LaPresse