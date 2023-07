Quando e dove va in ritiro il Lecce? Calendario, date e località: i piani dei salentini

Il Lecce deve ricominciare da zero. Dopo una stagione conclusa con una salvezza alquanto meritata per il livello di gioco espresso in mezzo al campo, i salentini si sono separati da Marco Baroni, con cui non è arrivata l’intesa per il rinnovo. I giallorossi hanno scelto come suo successore Roberto D’Aversa.

Il tecnico nato a Stoccarda da genitori abruzzesi torna in massima serie dopo uno stop di un anno e mezzo; dopo la sua esperienza con il Parma, che riportò in massima serie e non riuscì poi a salvare nella stagione 2020/2021, ha vissuto mesi travagliati alla Sampdoria, con un’avventura chiusa anzitempo nel gennaio 2022 con i blucerchiati al sedicesimo posto.

Ora per lui una eredità alquanto scottante. La sua stagione comincerà direttamente il 17 luglio, data dell’inizio del ritiro: per il terzo anno consecutivo il Lecce inizierà a carburare per la prossima stagione a Folgaria, dove si rimarrà fino al 31 luglio. Ancora non sono note le amichevoli che disputerà la squadra.

LECCE, LE DATE DEL PRECAMPIONATO

17-31 luglio: ritiro a Folgaria

Foto: LaPresse