Quando e dove va in ritiro il Cagliari? Calendario, date e località: i piani dei sardi

La stagione 2023-2024 segnerà il ritorno del Cagliari in Serie A. I sardi, dopo un anno nella categoria cadetta, sono tornati nella massima serie e l0 hanno fatto, com’è ben noto, all’ultimo secondo del match di ritorno dello spareggio in casa del Bari. La rete di Pavoletti ha fatto la storia e ha regalato la promozione agli isolani.

La squadra allenata da mister Claudio Ranieri dà il via, quindi, alla sua nuova avventura in Serie A con la chiara intenzione di centrare la salvezza. Una nuova avventura che vedrà i rossoblù pronti a vendere cara la pelle per consolidarsi nella massima serie. Ma, quando inizieranno i lavori per il Cagliari?

Gli isolani vivranno un ritiro quanto mai corposo. La prima parte sarà in sede, ovvero ad Asseminello e si svilupperà dal 10 al 21 luglio. Dopo questa prima tranche di lavoro, i rossoblù si sposteranno poi a Chatillon in Valle d’Aosta dal 24 luglio al 4 agosto, per rifinire ulteriormente la preparazione.

Per il momento la società sarda ha anche già fissato la prima amichevole della propria pre-stagione. Si tratterà di un vero e proprio derby. Il 21 luglio, infatti, la squadra allenata da mister Claudio Ranieri sarà di scena in casa dell’Olbia allo stadio “Bruno Nespoli” per il primo test in vista della nuova annata.

Foto: LaPresse