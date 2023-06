Perché l’Italia rischia il biscotto agli Europei U21? Cosa non deve succedere in Francia-Svizzera

Non dovrà badare solo alla Norvegia, l’Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato, ma anche a Svizzera-Francia, l’altra partita del girone D.

Al netto delle varie combinazioni, infatti, agli Azzurrini potrebbe non bastare nemmeno la vittoria per accedere ai quarti di finale degli Europei Under 21.

In caso di successo della Francia, nessun problema per la Nazionale italiana che passerebbe per seconda dietro ai transalpini a patto che vinca contro la Norvegia.

In caso di X tra elvetici e Bleus, agli Azzurrini basterà un pari con la Norvegia grazie allo scontro diretto a favore con gli svizzeri.

Diverso, invece, il discorso se a prevalere dovesse essere la Svizzera: si verificherebbe allora uno scenario in cui ci sarebbero tre squadre a pari punti che si sono battute vicendevolmente e a fare la differenza sarebbero i gol.

Se la Svizzera dovesse battere i Bleus con più di un gol di vantaggio o anche 1-0 e 2-1, gli Azzurrini accederebbero ai quarti (a patto di battere la Norvegia).

Lo scenario che porterebbe ad una beffa per la squadra di Nicolato si verificherebbe qualora, sempre posto il successo azzurro nell’ultima giornata, gli elvetici dovessero sconfiggere la Francia con un gol di scarto, ma segnando almeno 3 reti (3-2, 4-3, 5-4, ecc).

Con questa combinazione l’Italia saluterebbe l’Europeo che invece proseguirebbe per Francia e Svizzera che accederebbero a braccetto ai quarti.

Foto: LaPresse