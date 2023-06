Pattinaggio artistico: svelate le assegnazioni per il Grand Prix 2023-2024. Numeri record per l’Italia!

Il quadro del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico si è finalmente delineato. Proprio nella giornata di oggi, mercoledì 28 giugno, l’International Skating Union ha diffuso le assegnazioni valide per le sei tappe della competizione itinerante che vanterà un numero record per i colori azzurri.

Sono infatti ben 18 le assegnazioni complessive per l’Italia, Paese che sarà della partita con undici atleti in totale. La specialità con maggiore presenze è quella del singolo maschile, complice il coinvolgimento di Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Gabriele Frangipani e di Nikolaj Memola, quest’ultimo all’esordio nelle gare di prima fascia nella massima categoria. Rizzo parteciperà a Skate Canada e al Grand Prix di Espoo, mentre Grassl farà capolino al Grand Prix de France e al NHK Trophy. Esperienza totalmente asiatica per Frangipani, il quale gareggerà alla Cup Of China e all’NHK Trophy. Memola invece esordirà in Francia, per chiudere poi in Finlandia.

Gremite anche le coppie d’artistico, dove svetta la presenza dei Campioni d’Europa in carica nonché medaglia di bronzo mondiale Sara Conti-Niccolò Macii, pronti a salire di nuovo sul podio così come giù fatto nella passata stagione prendendo parte alla tappa francese e finlandese. Suoneranno la carica anche Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, sul ghiaccio in Cina e in Giappone. Da menzionare poi la prima partecipazione nel circuito per Lucrezia Beccari-Matteo Gaurise, impegnati al momento soltanto a Skate Canada. Un invito anche per Irma Caldara-Riccardo Maglio (Skate America) e per Valesi-Piazza (Grand Prix De France).

Nella danza l’Italia sarà rappresentata esclusivamente dai grandi veterani pilastro di tutta la Nazionale Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a scrivere ancora pagine di storia rincorrendo ancora una volta la Finale. Per centrare l’obiettivo dovranno prima passare dal Grand Prix di Francia e dall’NHK Trophy. Grande novità infine in campo femminile con il ritorno nella rassegna di Lara Naki Gutmann, anche lei presente con un solo spot, quello di Skate Canada. Di seguito le assegnazioni nel dettaglio.

ASSEGNAZIONI GRAND PRIX 2023-2024

INDIVIDUALE MASCHILE

INDIVIDUALE FEMMINILE

COPPIE D’ARTISTICO

COPPIE DI DANZA

Foto: Valerio Origo