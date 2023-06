LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia sono argento nel Sincro 3m! Decima medaglia per l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.25 L’Italia dei tuffi chiude questi Europei con 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi. 10 medaglie di tutto rispetto per il Bel Paese, Ucraina davanti a tutti nel medagliere con 4 ori, 1 argento.

19.23 Marsaglia e Tocci concludono quindi con 402.66 preceduti solo dagli ucraini con 410.16. Il bronzo è andato alla Francia, con la coppia Bouyer/Jandard, con lo score di 393.92. Pazzesco quanto accaduto con i britannici, con Haslam che sbaglia il pre-salto ed Healty si ferma nell’ultimo tuffo. Due punti di penalità, ma super tuffo comunque e 393.45 a nulla dal podio.

19.20 402.60 per Tocci e Marsaglia!!!! Quadruplo e mezzo avanti decisivo per gli azzurri che si prendono l’argento.

19.18 I britannici Haslam/Heatly chiudono la loro gara, con un incredibile penalità, ma il tuffo eseguito è strepitoso. 393.45 per i britannici.

19.16 I tedeschi non trovano il super tuffo e concludono la gara con 372.96 in quinta posizione.

19.14 Gli svizzeri archiviano la pratica 373.17 e sono quarti.

19.13 I francesi Bouyer/Jandard concludono la gara con 394.92 in seconda posizione.

19.11 Gli ucraini concludono con 410.16 e ora vedremo gli altri.

19.10 Gli spagnoli archiviano la pratica con 384.06 e volano al comando.

19.09 La coppia croata conclude la sua prova con 322.20.

19.08 Gli austriaci Hart/Schaller concludono la gara con 345.51.

19.05 Tocci e Marsaglia ottengono al termine di questa quinta rotazione 319.44 e sono terzi. 334.68 per gli ucraini che comandano, i giudici vedono errori solo per l’Italia a quanto pare…

19.03 I britannici in questa quinta rotazione ottengono un totale di 323.91 e sono secondi.

19.03 309.12 per i tedeschi che sono quarti.

19.01 Gli svizzeri al termine della quinta rotazione ottengono 309.33 e sono terzi virtualmente.

19.00 I francesi Bouyer/Jandard totalizzano al termine di questa quinta rotazione 314.07 e sono secondi.

18.59 Super tuffo degli ucraini in questa rotazione: 334.68 e prendono il volo.

18.58 I greci sbagliano completamente il tuffo e quindi prendono zero. Di conseguenza il loro score è di 184.74.

18.56 Abadia Garcia/Garcia Boissier ottengono al termine di questa rotazione 308.46 e vanno in vetta.

18.55 I croati Martinovic/Nevascanin al termine della quinta rotazione ottengono 264.60 (secondi).

18.54 Gli austriaci Hart/Schaller al termine della quinta rotazione ottengono 278.19 e balzano in vetta.

18.53 I georgiani Melikidze/Onikashvili totalizzano al termine della quinta rotazione 249.18.

18.52 Brutto questo tuffo per gli azzurri Tocci/Marsaglia che perdono i punti: 244.98 e siamo terzi. Comandano gli ucraini con 250.68.

18.50 I britannici Haslam/Heatly al termine della quarta rotazione ottiene 247.26 e sono secondi dietro agli ucraini.

18.50 I polacchi Lesiak/Rzeszutek ottengono 225.42 e sono sesti.

18.49 I tedeschi Barthel/Ruediger ottengono un totale di 242.92 e sono secondi.

18.47 Gli svizzeri Dutroit/Suckow totalizzano al termine della quarta rotazione 231.81 e sono quarti.

18.47 I francesi Bouyer/Jandard totalizzano 234.51 e sono terzi.

18.45 Gli ucraini Kolodiy/Konovalov totalizzano al termine della quarta rotazione 250.68 e volano in testa.

18.45 I greci Mitrou/Tsirikos ottengono un totale dopo la quarta rotazione di 184.74 (quinti).

18.44 Gli spagnoli Abadia Garcia/Garcia Boissier totalizzano al termine di questa quarta rotazione 239.16 e balzano in vetta.

18.43 I due croati Martinovic/Nevescanin ottengono un totale di 199.32.

18.41 La coppia austriaca Hart/Schaller ottengono al termine di questa quarta rotazione 217.89 e balzano in testa virtualmente.

18.39 Tocci e Marsaglia ottengono un eccellente primo libero e totalizzano 171.54 e sono solo terzi. Giudici non proprio corretti…Comandano i britannici con 172.80.

18.38 I britannici Haslam/Heatly fanno un bel tuffo e la terza rotazione porta allo score di 172.80 e balzano in avanti.

18.37 I polacchi Lesiak/Rzeszutek totalizzano al termine della terza rotazione 158.10.

18.36 I tedeschi ottengono 172.62 e balzano in testa.

18.35 Gli svizzeri Dutroit/Suckow concludono la terza rotazione con 160.20 in quarta posizione.

18.34 I francesi Bouyer/Jandard totalizzano dopo questa terza rotazione 164.76 e sono terzi.

18.32 Gli ucraini Kolodiy/Konovalov al termine della terza rotazione ottengono 168.60 e sono in testa.

18.30 E’ il momento dei croati Martinovic/Nevascanini che concludono il loro primo libero e ottengon un totale di 149.10 e sono secondi.

18.28 Gli austriaci Hart e Schaller concludono il loro primo tuffo libero e totalizzano 150.00.

18.26 Tocci e Marsaglia concludono gli obbligatori con 99.00 e sono secondi dietro alla Germania (100.20).

18.25 E’ il momento dei due britannici Haslam/Heatly che terminano gli obbligatori con 97.20 e sono secondi dietro ai tedeschi.

18.24 I polacchi Lesiak/Rzeszutek concludono gli obbligatori con 93.00 e sono sesti virtuali.

18.23 I tedeschi Barthel/Ruediger terminano gli obbligatori con il punteggio di 100.20, molto bene!

18.22 Gli svizzeri Dutroit/Suckow concludono gli obbligatori con 95.40 e sono secondi.

18.21 I francesi Bouyer/Jandard completano gli obbligatori con 95.40 e sono secondi dietro agli ucraini.

18.20 Gli ucraini Kolodiy/Konovalov concludono gli obbligatori con il punteggio di 97.20 e balzano in testa.

18.19 E’ il momento dei greci Mitrou/Tsirikos che terminao gli obbligatori con 86.40 e sono quarti per il momento.

18.18 Gli spagnoli Abadia Garcia/Garcia Boissier ottengono 94.20 il totale e balzano in vetta.

18.17 I croati Martinovic/Nevescanin ottengono al termine della seconda rotazione 88.80 come gli austriaci.

18.16 Gli austriaci Hart/Schaller ottengono dopo i due obbligatori 88.80 e balzano in testa.

18.15 Sbagliano tutto i georgiano Melikelidze/Onikashvili, ne consegue 34.20 e un totale di 76.20.

18.13 Tocci e Marsaglia partono con 51.60 e balzano in vetta dopo la prima rotazione!

18.12 I britannici Haslam/Heatly ottengono dal primo tuffo obbligatorio 49.80 e balzano in testa.

18.11 I polacchi Lesiak/Rzeszutek ottengono dal primo obbligatorio 46.80 e sono sesti.

18.10 I tedeschi Barthel/Ruediger ottengono dal primo tuffo obbligatorio 49.20 e vanno in testa.

18.09 Gli svizzeri Dutoit/Suckow ottengono in questo primo obbligatorio 48.60 e sono in testa.

18.08 I francesi Bouyer/Jandard, tra i favoriti, ottengono in questo primo tuffo 45.60.

18.07 Gli ucraini Kolodiy/Konovalov ottengono in questo primo obbligatorio 48.00.

18.05 Tocca ai due spagnoli Garcia/Garcia Boissier che ottengono 48.00, davanti a tutti.

18.04 I due croati Martinovic/Nevescanin ottengono in questo primo tuffo obbligatorio 47.40 che si portano al comando.

18.03 E’ il momento dei due austriaci Hart/Schaller che ottengono 44.40 e passano in testa.

18.01 Sarà la coppia georgiana Melikidze/Onikashvili a iniziere con il primo tuffo obbligatorio. I due ottengono 42.00.

18.00 Via alla Finale del Sincro dai tre metri uomini!

17.57 Gli atleti si presentano a bordo vasca.

17.55 Non manca molto all’inizio di questa gara con le coppie che proporranno dei programmi particolarmente impegnativi. Una specialità olimpica, ma che in questa sede non mette in palio la qualificazione.

17.51 Attualmente l’Italia nella specialità dei tuffi ha ottenuto 2 ori, 2 argenti e 5 bronzi.

17.48 Si prospetta una Finale del Sincro tre metri particolarmente tirata, vedremo anche quale sarà la coppia che saprà gestire meglio la tensione.

17.45 Le coppie da guardare con attenzione saranno quella francese, formata da Bouyer/Jandard, britannica con Haslam/Healty e tedesca composta da Barthel/Ruediger.

17.42 Tocci e Marsaglia, se dovessero mettere insieme i pezzi del puzzle, hanno la possibilità di ambire alle medaglie, ma servirà chiaramente non sbagliare nelle sei rotazioni.

17.39 I due azzurri salteranno per dodicesimi e ultimi di questa Finale, avendo un programma anche particolarmente complicato, come rappresentato dagli ultimi tre tuffi liberi: doppio e mezzo avanti con due avvitamenti in posizione carpiata; triplo e mezzo ritornato raggruppato; quadruplo e mezzo avanti raggruppato.

17.36 I due azzurri furono secondi nella gara di Roma degli Europei 2022. Si spera che sappiano trovare la stessa chimica giusta per regalare all’Italia la decima medaglia dei tuffi in questa rassegna continentale.

17.33 Sarà la coppia formata da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia a tenere alto il vessillo italico in questa gara dalle 18.00.

17.30 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del Sincro dai tre metri.

17.06: Appuntamento alle 18.00 con la finale del sincro maschile dai tre metri con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Gli azzurri sono tra i favoriti per la vittoria.

17.03: Medaglia d’oro dunque per la svizzera Michelle Heimberg (273.25). Argento per la svedese Nilsson-Garip (273.10) e bronzo per la britannica Reid (266.90). Quarta Chiara Pellacani (264.35) e sesta Elena Bertocchi (250.65).

17.01: VINCE MICHELLE HEIMBERG! Solo 51.60 punti per la svedese Nilsson-Garip ed è seconda per soli quindici centesimi di punti (273.10)

17.00: Purtroppo non ci sarà medaglia per l’Italia. L’uno e mezzo ritornato carpiato di Chiara Pellacani ottiene 54 punti ed è al momento terza con 264.35. Verrà superata sicuramente dalla svedese Nilsson-Garip.

16.59: Doppio e mezzo avanti carpiato della britannica Reid, che ottiene 58.50 e sale a 266.90. Ora Chiara Pellacani!

16.58: Michelle Heimberg prenota l’argento e sogna anche l’oro. L’elvetica ottiene 58.40 con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. Vola al comando con 273.25.

16.57: La tedesca Hentschel ottiene 54 punti con l’ultimo tuffo e vola al comando con 260.75.

16.56: Elena Bertocchi chiude con i 52 punti dell’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. L’azzurra ottiene un punteggio totale di 250.65, che peccato per quell’errore sull’uno e mezzo rovesciato.

16.49: La svedese Nilsson-Garip prenota la medaglia d’oro con 221.50 punti. Heimberg seconda, mentre Pellacani terza. L’azzurra ha quattro punti di ritardo dall’argento, ma difende solo due punti dall’assalto della britannica Reid e della tedesca Hentschel. Elena Bertocchi è scivolata all’ottavo posto.

16.48: 54.60 per Chiara Pellacani con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. L’azzurra è seconda con 210.35.

16.47: La britannica Reid ottiene 54 punti con l’uno e mezzo ritornato. Seconda con 208.40.

16.45: La svizzera Heimberg non sbaglia l’uno e mezzo rovesciato carpiato e vola al comando. L’elvetica è in testa con 214.75 ed ormai Bertocchi è lontanissima.

16.43: Purtroppo arriva l’errore di Elena Bertocchi con l’uno e mezzo rovesciato. Sono 36 punti che fanno crollare l’azzurra in classifica. Al momento è seconda con 198.65.

16.38: Dopo tre rotazioni in testa c’è la svedese Nilsson-Garip (165.60) davanti ad Elena Bertocchi (162.65). Chiara Pellacani è quinta (155.75).

16.36: La svedese Nilsson-Garip si gioca benissimo il jolly del doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Ottiene 58.50 e si porta al comando con 165.60.

16.36: Chiara Pellacani ottiene 50.40 con l’uno e mezzo rovesciato carpiato. Quarta con 155.75.

16.35: 54.60 per la britannica Reid con l’uno e mezzo avanti con due avvitamenti. Quarta con 154.40.

16.34: Solo 49.45 per la svizzera Heimberg con l’uno e mezzo indietro. Terza con 157.15. Bertocchi guadagna molti punti.

16.33: 54 punti con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato per la tedesca Hentschel (157.35)

16.31: Che brava Elena Bertocchi. Un eccellente uno e mezzo indietro della lombarda. 54.05 e vola al comando con 162.65.

16.26: Dopo le prime due rotazioni Elena Bertocchi è al comando. Quarta Chiara Pellacani.

16.25: 61.10 per la svedese Nilsson-Garip con il doppio e mezzo avanti carpiato. Terza con 107.10.

16.24: 55.90 per Chiara Pellacani con il doppio e mezzo avanti carpiato. E’ terza con 105.35.

16.22: 58.50 con il doppio e mezzo avanti per la svizzera Heimberg, che è seconda con 107.70.

16.21: Attenzione sbaglia la tedesca Hentschel. Solo 44.85 con l’uno e mezzo indietro. 103.35 il totale.

16.20: Ottima gara finora di Elena Bertocchi! 54.60 con il doppio e mezzo avanti. E’ al comando con 108.60

16.18: Solo 48.10 punti per la tedesca Mueller con il doppio e mezzo avanti. A breve Elena Bertocchi

16.15: Incomincia la seconda serie. Bertocchi è seconda, mentre Pellacani ottava, ma distacchi davvero ravvicinati

16.13: Entrata un po’ abbondante per la svedese Nilsson-Garip ed è addirittura ultima con i 46 punti dell’uno e mezzo indietro.

16.12: Sono 49.45 i punti di Chiara Pellacani con l’uno e mezzo indietro. E’ il tuffo con coefficiente più basso.

16.11: Davvero ottimo i 50.60 con l’uno e mezzo indietro per la britannica Reid.

16.20: 49.20 per la svizzera Heimberg con l’uno e mezzo ritornato. Bertocchi guadagna su di lei.

16.09: Doppio e mezzo avanti carpiato da 58.60 per la tedesca Hentschel.

16.08: Grande inizio di Bertocchi! 54 punti per l’azzurra.

16.07: Tocca ad Elena Bertocchi. Uno e mezzo ritornato carpiato per la lombarda.

16.06: Si porta al comando la tedesca Jette Mueller con 51.60.

16.04: Dopo i primi tre tuffi è in testa la finlandese Hallaselka con 50.40

16.00: Comincia la finale del metro femminile.

15.55: Nell’eliminatoria Emilia Nilsson Garip ha dominato, chiudendo con 274.35. Secondo posto per Chiara Pellacani (255.40), terza la britannica Grace Reid (254.50) e quarta la svizzera Michelle Heimberg (253.60). Sesta Elena Bertocchi (247.70).

15.48: Questa è l’ultima giornata dei tuffi ai Giochi Europei. L’Italia finora ha raccolto nove medaglie. Sicuramente Chiara Pellacani è la grande protagonista, avendo vinto l’oro nell’individuale dei tre metri (con anche pass olimpico) e nel sincro misto sempre dai tre con Matteo Santoro.

15.42: La principale rivale delle azzurre sarà la svedese Emilia Nilsson Garip, che ha vinto l’eliminatoria. Attenzione anche alla svizzera Michelle Heimberg.

15.37: Sarà una gara importante anche per Elena Bertocchi. Il metro è la sua specialità e ha già vinto per tre volte in carriera il titolo europeo, l’ultima volta a Roma lo scorso anno. La lombarda sta ancora cercando la forma migliore dopo l’operazione alla schiena, ma fare bene oggi le darebbe anche tanto morale.

15.33: Le maggiori speranze sono riposte soprattutto su Chiara Pellacani, che finora ha vinto una medaglia in tutte le gare che ha disputato e che sogna una clamorosa doppietta d’oro dal trampolino.

15.30: Riprendiamo la diretta dei tuffi. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi vanno a caccia della medaglia dal metro.

11.38 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.00 per la finale.

11.37 Chiudono le eliminatorie in seconda e sesta posizione Pellacani e Bertocchi e saranno quindi presenti nella finale dal metro che andrà in scena alle 16.00.

11.35 274.35 il punteggio totale di Nilsson Garip che domina queste eliminatorie.

11.34 51.60 per Chiara Pellacani che chiude alla grande e si mette provvisoriamente al comando: 255.40 punti.

11.32 Cryan ha completamente staccato la spina: l’irlandese, dopo tre tuffi di ottimo livello, chiude con due disastri la sua gara e viene eliminata.

11.30 Arriva l’aritmetica per Bertocchi: mancano otto tuffi e rimane in quarta posizione. Nella peggiore delle ipotesi sarà dodicesima, ma comunque in finale.

11.27 Elena Bertocchi in finale! Tuffo da 52 punti e totale di 247.70: margine ampio sulla dodicesima posizione.

11.24 Terza posizione per la tedesca Hentschel: 253.35, ultimo tuffo da 51.60.

11.21 54.60 anche per la britannica Reid, 254.50 il totale: anche per lei la qualificazione è a un passo.

11.20 Ultimo tuffo da 54.60 per Heimberg, totale di 253.60. La qualificazione dovrebbe essere cosa fatta per l’elvetica.

11.17 Continua la grande gara di Nilsson Garip: 53.30, totale di 223.95.

11.15 Chiara Pellacani è seconda! 48.10 il suo quarto tuffo, 203.80 il totale per l’italiana. La qualificazione è a un passo.

11.13 Tuffo disastroso da parte dell’irlandese Cryan: soli otto punti, buttata alle ortiche la qualificazione.

11.10 Buona esecuzione di Elena Bertocchi: 195.70 il totale, tuffo da 52.80 per l’azzurra che si mette in tasca la qualificazione.

11.07 Nuova leader la tedesca Hentschel: 201.75, tuffo da 50.70.

11.04 Reid si prende la leadership per soli 90 centesimi di punto: 199.90 dopo un tuffo da 50.40.

11.02 Sottotono il quarto tuffo di Heimberg: 42 punti e prima piazza con 199.00, ma sarà battibile.

10.59 Si confermano in terza e nona posizione Pellacani e Bertocchi: le azzurre sono sempre salde in zona qualificazione.

10.55 Bravissima Chiara Pellacani! È seconda con un tuffo da 52.80 di difficoltà 2.4. L’azzurra ha un totale di 155.70.

10.52 Bertocchi è quarta con un totale di 142.90, dietro solo a Heimberg, Hentschel e Reid.

10.49 48.30 per Elena Bertocchi che si piazza in quarta posizione: l’azzurra è salda in zona qualificazione.

10.46 Si riprende la tedesca Hentschel con un tuffo da oltre 58 punti di difficoltà 3.0: seconda posizione.

10.44 La svizzera Heimberg è in prima posizione: ottimo tuffo da 50.60 di difficoltà 2.3.

10.41 Sale in terza posizione Chiara Pellacani dopo il secondo tuffo, è invece nona Elena Bertocchi.

10.39 La svedese Nilsson Garip si mette davanti con un bottino da 107.65 punti.

10.37 GRAN TUFFO PER CHIARA PELLACANI! 54.60, terza posizione parziale con un totale di 102.90 punti.

10.34 Bertocchi che in questo momento ha comunque un margine rassicurante di oltre 11 punti sulla dodicesima posizione, l’ultima che garantisce la qualificazione alla finale.

10.32 44.20 al secondo tuffo per Elena Bertocchi dal coefficiente 2.6. L’azzurra per ora si conferma in quinta posizione, ma a soli 20 centesimi di punto dalla quarta.

10.30 In seconda posizione in questo momento si è messa la britannica Reid con due tuffi entrambi a ridosso dei 50 punti. Costante la sua proga finora.

10.27 Pasticcia anche la tedesca Hentschel che era al comando! Tuffo di difficoltà 2.3 dal quale raccoglie appena 37.95 punti, ora è quinta. Tanti schizzi e ingresso in acqua non pulito.

10.25 In testa ora c’è la svizzera Heimberg con un gran tuffo da 57.20 di difficoltà 2.6.

10.23 Mueller fa un disastro all’inizio della seconda rotazione: tuffo da 40.80, perde almeno quattro posizioni dopo l’ottimo primo tuffo da oltre 50 punti.

10.20 Termina così la prima rotazione con Bertocchi quinta con 50.40 punti e Pellacani nona con 48.30 punti. In questo momento entrambe sarebbero in finale.

10.18 48.30 il punteggio di Chiara Pellacani che non ha osato al primo tuffo: 2.3 di coefficiente di difficoltà. Ottavo posto per l’azzurra.

10.16 L’irlandese Cryan si mette in seconda posizione con uno score di 52.80, Bertocchi rimane quarta ex-aequo con due atlete.

10.14 Tuffi disastrosi quelli dell’ucraina Pymenska e della lituana Slajute: si mettono rispettivamente in ultima e penultima posizione con punteggi inferiori ai 41 punti.

10.11 Discreto tuffo per Elena Bertocchi che si mette in terza posizione con 50.40: in media arrivano diversi 7 dai giudici, buona esecuzione per un tuffo da 2.4 di difficoltà.

10.09 Lena Corona Hentschel si mette in testa alla gara: 54.60 per la tedesca con tuffo di coefficiente 2.6 eseguito con discreta pulizia, arrivano dei 7 per lei dai giudici.

10.06 Solo la tedesca finora è riuscita a issarsi sopra i 50 punti: si avvicina sempre di più il momento della prima delle due azzurre, Elena Bertocchi.

10.04 La tedesca Jette Mueller si mette davanti con 52.80. Punteggi ancora bassi, ma anche il coefficiente di difficoltà del tuffo è il più basso della gara: 2.4.

10.02 Tutt’altro che brillanti i primi due tuffi: 49.20 per la svizzera Heimberg e 48.00 per la finlandese Hallaselka.

10.00 Iniziano le eliminatorie femminili dal metro.

9.58 Elena Bertocchi sarà la quattordicesima a tuffarsi, mentre Chiara Pellacani la ventiduesima della rotazione. Rotazione che inizierà con il tuffo della finlandese Hallaselka.

9.54 Le eliminatorie prevedono 5 tuffi a testa per le 25 atlete presenti. Si qualificano per la finale le prime 12, finale che si disputerà oggi pomeriggio alle 16.00.

9.50 Bertocchi ha un grande palmares dal metro: tre ori europei e un bronzo mondiale. Una soddisfazione oggi arricchirebbe ulteriormente il suo bottino.

9.46 Si parte con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che cercano l’accesso alla finale di oggi pomeriggio alle 16.00. Le azzurre partono entrambe con concrete ambizioni da medaglia.

9.42 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle eliminatorie del trampolino dal metro femminile dei tuffi ai Giochi Europei 2023 di Cracovia.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei tuffi ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia).

Una giornata che chiude il programma dei tuffi nella rassegna continentale multisportiva. Due sono le finali che andranno in scena: quella dal trampolino 1 metro al femminile e il sincro maschile dal trampolino dai 3 metri. Programma che comincerà in mattinata con le fasi preliminari della gara femminile: per l’Italia saranno presenti Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Bertocchi dal metro in carriera ha raccolto un bronzo mondiale e tre ori europei, Pellacani ha già raccolto quattro medaglie in questi Giochi Europei e vuole continuare la collezione in una specialità che non l’ha mai vista trionfare a livello europeo.

Nel sincro maschile dal trampolino 3 metri l’Italia presenterà in finale Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Il romano ha collezionato due medaglie in questa kermesse: l’argento nella gara mista 3/10 metri e il bronzo dal metro. Proprio insieme a Tocci a Roma lo scorso anno agli Europei ha raccolto l’argento nel sincro dai tre metri: la coppia italiana parte in sordina, senza un obiettivo particolare, ma come outsider.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei tuffi ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia). Si comincia alle 10.00 con le eliminatorie del trampolino da un metro femminile, finale alle 16.00. Alle 18.00 invece la finale del sincro maschile dal trampolino da tre metri. Buon divertimento!

