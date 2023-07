LIVE Italia-Spagna 6-5, Giochi Europei beach soccer in DIRETTA: il portiere Casapieri regala la finale agli Azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.05 Appuntamento a domani per la finale contro la Svizzera alle ore 20!

22.00 Dati statistici:

Per la Spagna reti di Cabrera, Oliver (2), Ardil (2).

Per l’Italia, Casapieri, Remedi, Sciacca (2), Giordani.

21.58 L’Italia vince in rimonta per 6-5 contro la Spagna e si regala la finale contro la Svizzera grazie ad una maestosa rete del portiere Casapieri.

FINISCE QUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L’ITALIA VA IN FINALE! Italia-Spagna 6-5.

Punizione di Ardil deviata, attacca ora la Spagna.

Gooooooooooooooooooool, Casapieri, l’Italia è avanti, Italia-Spagna 6-5.

Finisce il terzo tempo, si va avanti con l’over time Italia-Spagna 5-5.

Espulso Santiso per la Spagna.

Cartellino giallo per Giordani.

Traversa di Cabrera, si salva l’Italia.

Anche la Spagna va vicina alla rete con Ardil, acrobazia che finisce fuori.

Bertacca sfiora il gol, si decide tutto in questi ultimi cinque minuti.

Goooooooooooooooooooooooool, autogol di Cabrera, partita in perfetta parità, Italia-Spagna 5-5.

Gooooooooooooool, Remedi, si riapre la partita, Italia-Spagna 4-5.

Tiro di Ardil che termina alto sopra la traversa.

Doppio miracolo di Casapieri che evita ancora una volta la sesta rete spagnola.

TRAVERSA di Fazzini.

Punizione fuori di Cabrera per la Spagna.

Inizia l’ultimo tempo della partita, serve un miracolo agli azzurri.

Finisce il secondo tempo, Italia-Spagna 3-5.

Grande respinta di Casapieri che evita la sesta rete.

Punizione di Garcia che finisce fuori per la Spagna.

Anche Genovali non riesce ad arrivare alla rete, azzurri sfortunati.

Sfiora la rete Bertacca, comincia ad alzarsi il pressing azzurro.

Doppietta per Sciacca che accorcia il risultato, Italia-Spagna 3-5.

Entra Caballero, fuori Donaire per la Spagna.

Dilaga la Spagna con Cabrera, Italia-Spagna 2-5.

Cartellino giallo per il giocatore spagnolo Mayor.

Punizione fuori di Arias per la Spagna.

Casapieri sfiora la rete da buona posizione.

Rete dopo 30 secondi con Ardil SM, Italia-Spagna 2-4.

Inizia il secondo tempo!

21.02 Italia che inizia bene il match ma poi si fa riprendere due volte, andando in svantaggio alla fine del primo tempo.

Finisce il primo tempo, Italia-Spagna 2-3.

A dodici secondi dalla fine del primo tempo rete di Oliver, avanti gli spagnoli, Italia-Spagna 2-3.

Giallo anche per Zurlo, ancora proteste per il fallo precedente di Miceli.

Mancano solo venti secondi alla fine della prima frazione di gioco.

Fallo anche di Miceli che riceve un cartellino giallo, proteste degli azzurri.

Cartellino giallo per Sciacca, fallo in attacco.

Tentativo di Zurlo che finisce fuori.

Punizione di Ardil fuori per la Spagna.

Pareggio spagnolo con Oliver, ristabilita la parità, Italia-Spagna 2-2.

Corner di Genovali che non trova compagni davanti al portiere spagnolo.

Acrobazia di Sciacca, pallone che finisce di poco alto.

Salvataggio spettacolare del portiere italiano su Cabrera.

Goooooooooooooool, Sciacca porta avanti gli azzurri, Italia-Spagna 2-1.

Punizione con tiro fuori di Santiso per la Spagna.

Giordani perde palla in fase offensiva, riparte la Spagna.

Pareggio della Spagna con Ardil SM, dopo una fase di pressing spagnolo, Italia-Spagna 1-1.

Gooooooooool, subito al primo minuto Giordani, Italia-Spagna 1-0.

Inizia la partita!

20.25 Inni nazionali in corso.

20.20 Mentre la Spagna ecco gli atleti a disposizione: Donaire 1, Olivier 3, Ardil D 5, Cabrera 7, Ardil SM 11, Riguard 2, Arias 4, Mejias 6, Garcia 8, Santiso 9, Mayor 10, Caballero 12.

20.15 Ecco i giocatori a disposizione dell’Italia: Casapieri 22, Genovali 4, Zurlo 9, Giordani 11, Bertacca 13, Paterniti 1, Miceli 3, Sciacca 7, Fazzini 8, Sassari 14, Rmedi 19 e Alla 20.

20.10 Buonasera e benvenuti alla sfida di Beach Soccer tra Italia e Spagna.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Spagna, Giochi Europei beach soccer, in palio c’è la finale del torneo.

L’Italia si appresta a sfidare la Spagna nella cruciale semifinale del torneo maschile di beach soccer ai Giochi Europei 2023. La grande sfida si terrà oggi venerdì 30 giugno alle 20.30 presso la Tarnow Arena di Cracovia, Polonia. La squadra azzurra ha guadagnato il suo posto in questa partita decisiva raggiungendo il primo posto nel girone, grazie alle sue vittorie contro la Svizzera (la campionessa europea in carica) e la Moldavia, nonostante una sconfitta ristretta contro l’Ucraina. Dal canto loro, gli spagnoli si sono fatti strada fino a qui perdendo contro il Portogallo, ma sconfiggendo i padroni di casa, la Polonia, e l’Azerbaijan.

La squadra italiana, guidata dal CT Emiliano Del Duca, si prepara ad una partita molto combattuta. L’incontro sembra promettere un equilibrio di forze e non mancherà di scintille. Marco Giordani e i suoi compagni dovranno affrontare la resistente squadra spagnola, che in passato ha dato parecchi problemi all’Italia. Tuttavia, la nostra Nazionale ha tutte le credenziali per perseguire la vittoria e garantirsi un posto nella finale del torneo multisportivo, dove sfiderà il vincitore del match tra Portogallo e Svizzera.

Partita: Italia-Spagna, Giochi Europei beach soccer

Data: 30 giugno 2023

Orario: 20.30

Canale TV: streaming sul canale Italia Team del Coni e su European Games Tv.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di: Italia-Spagna, Giochi Europei beach soccer: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:30. Buon divertimento!

Foto: shutterstock.