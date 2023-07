Calcio femminile, l’Italia sfida il Marocco nell’ultimo match prima dei Mondiali

Domani, sabato 1 luglio 2023, l’Italia scenderà in campo alle 18:15 per disputare un’importante amichevole. Le ragazze di Milena Bertolini sfideranno a Ferrara (nello stadio Paolo Mazza, quello della Spal) il Marocco nell’ultima partita a disposizione prima dell’inizio dei Mondiali che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto.

L’Italia tornerà dunque a giocare un match a distanza di quasi tre mesi dall’ultimo incontro disputato. L’ultima partita delle azzurre risale infatti all’11 aprile, quando arrivò la vittoria in amichevole per 2-1 contro la Colombia. Nello stesso giorno del Bel Paese giocò un’amichevole anche il Marocco, che però perse contro la Romania per 1-0.

Per l’incontro di domani l’Italia potrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con inizialmente Durante in porta, Lenzini, Linari, Salvai e Boattin in difesa, Caruso, Giugliano, Cernoia a centrocampo e Girelli, Giacinti e Bonansea a formare il tridente d’attacco. È importante sottolineare che questo match potrebbe essere fondamentale per Bertolini per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alle giocatrici da portare ai Mondiali. Per ora in gruppo ci sono 32 elementi (senza Sara Gama, esclusa a sorpresa per scelta tecnica), che dovranno diventare poi 23.

Da ricordare che nella rassegna iridata l’Italia è stata inserita nel girone G insieme a Svezia, Argentina e Sudafrica, mentre il Marocco è finito nel girone H con Germania, Corea del Sud e Colombia.

