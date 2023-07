LIVE Atletica, Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA: Ayo Folorunso terza sui 400 ostacoli, Fabbri quarto nel peso davanti a Weir

CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE

21.55 Vince la Costa d’Avorio (42″23, nuovo record nazionale) davanti ai Paesi Bassi (43″18), terza la Svizzera (43″35).

21.54 Il meeting si chiuderà con una 4×100 femminile non valida per la Diamond League: Portogallo, Austria, Svizzera U23, Australia, Svizzera, Paesi Bassi, Costa d’Avorio, Danimarca.

21.52 Anche il ceco si migliora ma resta terzo (86.13). Questo dunque il podio: 1. Chopra (India) 87.66, 2. Weber (Germania) 87.03, 3. Vadlejch (Repubblica Ceca) 86.13.

21.51 87.03 per il tedesco che si migliora ma resta secondo, ora Vadlejch.

21.49 84.15 per Chopra che non si migliora, ora Weber.

21.48 Ultimi tentativi nel giavellotto in questo ordine: Chopra, Weber, Vadlejch.

21.45 Da chiudere resta solo il giavellotto maschile, questi i finalisti: 1. Chopra (India) 87.66, 2. Weber (Germania) 86.20, 3. Vadlejch (Repubblica Ceca) 84.71.

21.42 Vince con il nuovo record del meeting il norvegese Jakob Ingebrigtsen che chiude in 3’28″72 davanti all’etiope Lamecha Girma (3’29″51, record nazionale), terzo il britannico Josh Kerr in 3’29″64, Pietro Arese è nono in 3’36″10.

21.40 Al via l’ultima gara della pista, quella dei 1500 metri in cui sarà di scena l’azzurro Pietro Arese.

21.39 Si chiude anche l’asta femminile, questo il podio: Moon (Usa) 4.82, 2. Murto (Finlandia) 4.77, 3. McCartney (Nuova Zelanda) 4.71.

21.36 Nullo per Hashioka, il giapponese chiude terzo alle spalle di Nairn (Bahamas) e Tentoglou (Grecia).

21.35 7.91 per il greco che sarà dunque al massimo secondo, ora l’ultimo salto di Yuki Hashioka.

21.34 Chiude con un 7.42 LaQuan Nairn. Ora Miltiadis Tentoglou.

21.33 Questi i finalisti del lungo: 1. Nairn (Bahamas) 8.11, 2. Tentoglou (Grecia) 8.07, 3. Hashioka (Giappone) 7.98.

21.30 Femke Bol si distende e vince in 52″76 (record del meeting), seconda Viivi Lehikoinen in 54″67 mentre un’ottima Ayomide Folorunso è terza in 55″12.

21.28 Questi i 400 ostacoli femminili: Nielsen (Regno Unito), Ryzhykova (Ucraina), Knight (Regno Unito), Lehikoinen (Finlandia), Bol (Paesi Bassi), Woodruff (Panama), Tkachuk (Ucraina), Folorunso (Italia).

21.25 Le ultime gare della pista, 400 ostacoli femminili e 1500 maschili vedranno impegnati gli azzurri Ayomide Folorunso e Pietro Arese.

21.22 LETSILE TEBOGO! Il giovane botswano si distende e vince in 20″01 davanti a Jereem Richards (20″11). Terzo Joseph Fahnbulleh in 20″21.

21.20 Velocisti sui blocchi.

21.18 E’ il momento dei 200 metri maschili: Burnet (Paesi Bassi), Reais (Svizzera), De Grasse, Brown (Canada), Fahnbulleh (Liberia), Mena (Cuba), Tebogo (Botswana), Richards (Trinidad e Tobago).

21.15 Vince la portoricana Jasmine Camacho-Quinn in 12″40 davanti alla nigeriana Tobi Amusan (12″47). Terza la statunitense Tia Jones in 12″51.

21.12 Si prosegue con i 100 ostacoli sulla pista: Visser (Paesi Bassi), Ali, Jones, Johnson (Usa), Amusan (Nigeria), Camacho-Quinn (Porto Rico), Kambundji (Svizzera), Skrzyzowska (Polonia).

21.09 7.78 per il sudafricano Johnson che sale in settima piazza facendo purtroppo scalare in nona Mattia Furlani che termina dunque qui la sua gara.

21.07 LaQuan Nairn (Bahamas) trova un 8.11 al terzo tentativo che lo porta in testa alla gara del lungo davanti a Tentoglou (8.07). E’ scivolato all’ottavo posto Mattia Furlani.

21.04 L’etiope Berihu Aregawi (12’40″45, primato personale e mondiale stagionale) vince il testa a testa con l’ugandese Joshua Cheptegei (12’41″61) sui 5000 metri. Terzo Hagos Gebrhiwet (Etiopia) in 12’49″80.

21.03 Nullo per Mattia Furlani al terzo tentativo nel lungo.

21.00 Arriva purtroppo il terzo errore per Roberta Bruni a 4.61 nell’asta, l’azzurra chiude al decimo posto.

20.57 Questa la situazione del lungo dopo il secondo turno di salti: 1. Tentoglou (Grecia) 8.07, 2. Ehammer (Svizzera) 7.97, 3. Pravdica (Croazia) 7.83, settimo al momento Furlani (7.73). Un metro di vento contro costante per ora sulla pedana.

20.54 Secondo errore per Roberta Bruni a 4.61 nell’asta.

20.52 7.73 per il giovane azzurro classe 2005 che sale in quinta piazza provvisoria mentre partono i 5000 metri maschili.

20.50 8.07 per il greco Miltiadis Tentoglou che si porta in testa nel lungo dopo il secondo tentativo, tocca di nuovo a Mattia Furlani.

20.49 Partito anche il giavellotto maschile mentre il programma della pista proseguirà con i 5000 metri.

20.46 ANCORA TA LOU! Terza vittoria consecutiva in Diamond League per l’ivoriana che dopo Firenze e Oslo si impone in 10″88 davanti alla britannica Daryll Neita (11″07). Terza la tedesca Gina Luckenkemper in 11″17.

20.45 Velociste sui blocchi.

20.42 Al via i 100 femminili: Ahourè-Demps (Costa d’Avorio), Swoboda (Polonia), Neita (Regno Unito), Luckenkemper (Germania), Ta Lou (Costa d’Avorio), Kambundji (Svizzera), Hobbs (Nuova Zelanda), Lansiquot (Regno Unito).

20.41 Nullo per Mattia Furlani al primo tentativo nel lungo.

20.39 La kenyana Beatrice Chepkoech vince i 3000 siepi con il nuovo record del meeting (9’05″98) davanti all’etiope Sembo Almayew (9’06″82). Terza l’ugandese Peruth Chemutai in 9’11″91.

20.37 L’indiano Sreeshankar inaugura con un 7.75 il salto in lungo maschile.

20.35 Roberta Bruni supera 4.51 al secondo tentativo nell’asta.

20.34 Al via il lungo maschile dove si rinnoverà la sfida di Coppa Europa tra Mattia Furlani e Miltiadis Tentoglou, questi gli avversari dell’azzurro e del greco: Sreeshankar (India), Ehammer (Svizzera), Nairn (Bahamas), Pravdica (Croazia), Johnson (Sudafrica), Hashioka (Giappone), Montler (Svezia).

20.31 Il programma della pista prosegue con i 3000 siepi femminili.

20.30 Si chiude anche il peso maschile: 1. Crosuer (Usa) 22.29, 2. Walsh (Nuova Zelanda) 21.99, 3. Mihaljevic (Croazia) 21.42.

20.27 Questo il podio finale del giavellotto femminile: 1. Little (Australia) 65.70, 2. Kitaguchi (Giappone) 63.34, 3. Muze (Lettonia) 62.58.

20.24 Nell’asta Roberta Bruni ha superato 4.41 al secondo tentativo commettendo un errore a 4.51.

20.22 21.42 per il croato Filip Mihaljevic che sale al terzo posto nel peso e andrà a giocarsi la finalina con Crouser e Walsh. Leonatrdo Fabbri e Zane Weir chiudono dunque rispettivamente quarto e quinto con 21.41 e 21.36 trovati entrambi in apertura, poi Piperi, Stanek, Kokoshko e Sinancevic.

20.19 Vince il giapponese Shunsuke Izumiya in 13″22 che beffa al photo-finish lo svizzero Jason Joseph (13″23). Terzo il francese Just Kwaou-Mathey (13″37) davanti ad un ottimo Lorenzo Simonelli che è quarto in 13″41 sfiorando il personale.

20.18 Squalificato Belocian.

20.17 Falsa partenza del francese Belocian.

20.15 Al via i 110 ostacoli: Simonelli (Italia), Pereira (Brasile), Kwaou-Mathey (Francia), Izumiya (Giappone), Joseph (Svizzera), Belocian (Francia), Llopis (Spagna), Zeller (Regno Unito).

20.14 20.92 per l’azzurro delle Fiamme Gialle che resta quarto con il 21.41 fatto registrare in apertura.

20.13 Nullo per Fabbri al quinto tentativo nel peso, tocca a Zane Weir.

20.12 Queste le avversarie dell’azzurra: Moser (Svizzera), Bradshaw (Regno Unito), Newman (Canada), Stefanidi (Grecia), Chevrier (Francia), Murto (Finlandia), McCartney (Australia), Sutej (Slovenia), Kennedy (Australia), Moon (Usa).

20.10 E’ partita anche l’asta femminile con Roberta Bruni che ha superato 4.31 al secondo tentativo, la romana è attesa per un riscatto dopo l’opaca prova fatta registrare in Coppa Europa.

20.08 Nulli per Leonardo Fabbri e Zane Weir al quarto tentativo nel peso.

20.06 Vince la kenyana Mary Moraa in 1’57″43 davanti alla britannica Keely Hodgkinson (1’58″37), terza Natoya Goule (Giamaica) in 1’58″90, poi Bisset, Reekie, Werro, Hoffmann ed Elena Bellò che è ottava in 2’00″76.

20.05 Werro, Moraa, Hodgkinson a metà gara.

20.03 Al via gli 800 femminili: Yarigo (Benin), Bellò (Italia), Hoffmann (Svizzera), Bisset (Australia), Reekie (Regno Unito), Moraa (Kenya), Hodgkinson (Regno Unito), Goule (Giamaica), Werro (Svizzera), Wyciszkiewicz-Zawadzka (Polonia – lepre).

20.00 Invariata la situazione nel peso dopo il terzo turno di lanci: 1. Crouser (Usa) 22.29, 2. Walsh (Nuova Zelanda) 21.99, 3. Fabbri (Italia) 21.41, 4. Weir (Italia) 21.36.

19.59 Il programma della Diamond League per quanto riguarda la pista partirà tra qualche minuto con gli 800 femminili che vedranno protagonista l’azzurra Elena Bellò.

19.56 Il botswano Leungo Scotch vince i 400 in 44″94 davanti al belga Dylan Borlèe (45″86). Per il terzo posto lo svizzero Lionel Spitz (45″92) beffa al photo-finish Davide Re (45″95).

19.55 Nullo per Fabbri. 21.29 per Weir che non si migliora.

19.54 Non si migliora nemmeno Tom Walsh (21.57) tocca di nuovo a Leonardo Fabbri e Zane Weir.

19.53 Vola sopra ancora i 22 metri Ryan Crouser al terzo tentativo ma senza migliorarsi (22.19).

19.51 Questa la situazione del peso dopo il secondo giro di lanci: 1. Crouser (Usa) 22.29, 2. Walsh (Nuova Zelanda) 21.99, 3. Fabbri (Italia) 21.41, 4. Weir (Italia) 21.36.

19.50 Il programma della pista partirà con dei 400 non validi per la Diamond League: Devantay, Spitz (Svizzera), Re (Italia), Bonevacia (Paesi Bassi), Scotch (Botswana), Jordier (Francia), Petrucciani (Svizzera), Borlèe (Belgio).

19.49 Nullo anche per il ceco Stanek al secondo tentativo mentre lo statunitense Piperi si migliora trovando un 21.04 che lo porta in quinta piazza provvisoria.

19.48 Non si migliorano i due azzurri, 21.14 per Fabbri, nullo per Weir.

19.47 Si migliora anche Tom Walsh che trova un imperioso 21.99, è partita con il botto questa gara del peso, tocca di nuovo a Leonardo Fabbri, poi Zane Weir.

19.46 Si migliora Ryan Crouser che al secondo tentativo trova una spallata a 22.29.

19.45 19.50 per Armin Sinancevic, questa dunque la situazione dopo un lancio di tutti: 1. Crouser (Usa) 22.27, 2. Walsh (Nuova Zelanda) 21.51, 3. Fabbri (Italia) 21.41, 3. Weir (Italia) 21.36.

19.42 Il croato Mihaljevic apre con un 20.56 mentre l’ucraino Kokoshko si presenta in gara con un 19.57, ora il serbo Sinancevic chiuderà la prima serie di lanci.

19.41 20.65 per il ceco Stanek mentre Piperi (Usa) apre con un 20.93.

19.40 Fabbri apre con un buon 21.41, 21.36 per Weir.

19.39 21.51 per il neozelandese Tom Walsh, ora Leonardo Fabbri poi Zane Weir.

19.38 Apre con un impattante 22.27 lo statunitense Ryan Crouser (primatista mondiale) nel peso.

19.37 Questa la situazione del giavellotto femminile dopo il primo turno di lanci: 1. Kitaguchi (Giappone) 63.34, 2. Hudson (Austria) 61.24, 3. Little (Australia) 60.53.

19.35 Il toscano cercherà di dare continuità alla vittoria del Golden Gala mentre l’italo-sudafricano è reduce dalla vittoria ai campionati europei a squadre, questi gli altri pesisti in gara: Crouser (Usa), Walsh (Nuova Zelanda), Stanek (Repubblica Ceca), Piperi (Usa), Kokoshko (Ucraina), Mihaljevic (Croazia), Sinancevic (Serbia).

19.33 Tra poco al via il peso maschile dove saranno di scena gli azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir.

19.30 58.22 per l’australiana Barber che è quinta.

19.27 La greca Elina Tzengko apre con un modesto 57.71.

19.24 61.24 per l’austriaca Hudson mentre l’australiana Little fa 60.53.

19.21 63.64 per la giapponese Haruka Kitaguchi che si porta al comando.

19.18 52.74 per la norvegese Sigrid Borge al primo tentativo.

19.15 Parte il giavellotto femminile: Borge (Norvegia), Kitaguchi (Giappone), Little (Australia), Hudson (Austria), Tzengko (Grecia), Barber (Australia), Muze (Lettonia), Jasiuinaite (Lituania), Vilagos (Serbia), Aguilar (Cuba), Ince (Usa).

19.05 Il principale circuito itinerante di atletica leggera fa tappa in Svizzera dove saranno 9 gli azzurri in gara: Zane Weir e Leonardo Fabbri nel peso, Mattia Furlani nel lungo, Pietro Arese sui 1500 metri, Roberta Bruni nell’asta, Elena Bellò sugli 800, Ayomide Folorunso sui 400 e Davide Re sui 400 (non validi per la Diamond League).

19.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dell'”Athletissima” di Losanna, meeting valido per la sesta tappa della Diamond League 2023.

Foto: Lapresse