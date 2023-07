Giro Donne 2023: il maltempo blocca la cronometro d’apertura. Annullata la tappa di Chianciano Terme

Un Giro Donne ricco di difficoltà. Prima i dubbi legati all’organizzazione, ora, quando sembrava tutto pronto per il via, ci si è messo il maltempo a bloccare temporaneamente la Corsa Rosa.

In programma oggi la prima tappa, cronometro di 4,4 chilometri in quel di Chianciano Terme: purtroppo un bruttissimo temporale (anche grandine sulla corsa) ha allagato le strade toscane, costringendo l’organizzazione a bloccare tutto.

C’erano state già due interruzioni tra le varie partenze, in attesa che la situazione meteo migliorasse, ma purtroppo non è stato così ed alla fine è arrivata la decisione di annullare questa tappa inaugurale, anche per la sicurezza delle atlete.

Al comando dopo le prime partenze c’era la nostra Letizia Paternoster, peccato per l’azzurra, aveva addirittura l’opportunità di aggiudicarsi il successo parziale.