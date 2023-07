LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: prima frazione cancellata causa maltempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro Donne 2023. La frazione è stata annullata causa maltempo, quando circa la metà delle atlete aveva già completato la propria corsa. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito: buon proseguimento di giornata a tutti!

14.50 Questa la top 5 prima della sospensione della gara:

Letizia Paternoster (Team Jayco AlUla) 5′ 41, 99″ Annemiek Van Vleuten (Movistar) 5′ 42″ Marianne Vos (Team Jumbo Visma) 5′ 42″ Cecille Uttrup Ludwig (FDJ SUEZ) 5′ 42, 99″ Chloe Dygert (Canyon //SRAM Racing) 5′ 43″

14.48 Visto che non tutte le atlete hanno potuto prendere parte a questa frazione, annullata quando erano partite circa metà delle cicliste iscritte, non verrà assegnata quest’oggi la prima maglia rosa di quest’edizione.

14.45 Domani è in programma la seconda tappa del Giro Donne 2023. Frazione di 101.4 km da Bagno a Ripoli a Marradi. Quando mancheranno circa 15 km all’arrivo le atlete arriveranno in cima al Passo della Colla, primo GPM di questa corsa.

14.42 Prima della seconda sospensione della corsa, che ha portato poi all’annullamento, Letizia Paternoster era in prima posizione virtuale davanti ad Annemiek Van Vleuten e Marianne Vos.

14.40 Maltempo protagonista nella prima frazione del Giro Donne 2023. Dopo circa un’oretta è arrivata la prima sospensione delle partenze. Dopo circa mezz’ora si è ripreso a correre fino alle 14.21 quando la tappa è stata nuovamente sospesa e poi ufficialmente annullata

14.37 LA TAPPA È STATA ANNULLATA!!

14.35 Quando la gara è stata interrotta circa una ottantina di atlete erano arrivate all’arrivo. Ricordiamo che alla partenza di questo Giro Donne 2023 ci sono 167 cicliste.

14.32 In questo momento ha smesso di piovere. L’asfalto però è quasi totalmente allagato.

14.30 È al momento in corso un confronto tra i giudici per scegliere quali siano le decisioni migliori per il prosieguo della corsa.

14.26 Al momento dell’interruzione questa è la top 3:

Letizia Paternoster (Team Jayco AlUla) 5′ 41″ 99 Annemiek Van Vleuten (Movistar) 5′ 42″ Marianne Vos (Team Jumbo Visma) 5’42”

14.23 Interrotta quindi nuovamente la prima frazione del Giro Donne 2023 a causa delle condizioni metereologiche avverse.

14.21 SOSPESE LE PARTENZE!

14.20 Queste sono le condizioni atmosferiche sul tracciato qualche minuto fa:

14.19 La prossima italiana a partire sarà Sofia Bertizzolo.

14.16 Parte ora Ruby Roseman-Gannon (Team Jayco AlUla).

14.15 Si intensifica in questo momento la pioggia.

14.12 Segnaliamo che Chloé Dygert (Canyon // SRAM Racing) è caduta nel corso della sua prova. Prende molto valore così il suo tempo di 5’43” che al momento le vale la quinta posizione ad un secondo da Letizia Paternoster.

14.09 La terzultima atleta a partire sarà la fresca campionessa italiana a cronometro Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo). L’azzurra inizierà la propria gara intorno alle 15.44 e potrebbe godere di condizioni climatiche più clementi rispetto a quelle trovate dalle prime atlete.

14.06 Si inserisce in quarta posizione la danese Cecille Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ), che ha impiegato 5′ 42″ 99.

14.04 Qualche minuto fa ha ricominciare a piovere su Chianciano Terme. Vedremo se l’asfalto stradale reggerà oppure bisognerà nuovamente interrompere la corsa.

14.01 Alle 14.26 partirà una delle favorite odierne, Lorena Wibes (Team SD Worx). Ricordiamo che tutti gli orari della partenza sono slittati di circa una ventina di minuti a causa di una sospensione dopo pochi minuti causata da un forte temporale.

13.58 PRIMO TEMPO PER PATERNOSTER!! L’atleta azzurra del Team Jayco AlUla impiega 5′ e 42″ per completare il percorso della prima frazione e si porta momentaneamente in prima posizione davanti a Van Vleuten.

13.57 Quando sono partite circa la metà delle atlete la migliore delle italiane è Barbara Guarischi, al momento in settima posizione, che ha impiegato 5′ 48″ per completare i 4.4 km di questa frazione. Silvia Persico è subito dietro, anche se tra le due azzurra ci sono 4 secondi di differenza tra cui si potranno inserire diverse atlete.

13.54 L’olandese Annemiek Van Vleuten è momentaneamente in prima posizione all’arrivo, avendo concluso la propria prova in 5.42. Inferiore di qualche decimo di secondo il tempo della connazionale Marianne Vos, mentre completa virtualmente il podio Chloé Dygert con 5.43.

13.51 La cronometro odierna è iniziata alle 12.30 con la partenza della lituana Rasa Leleivyte (Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano).

13.48 Il Giro d’Italia Donne inizia con una breve ed esplosiva cronometro nei dintorni di Chianciano Terme. Il percorso prevede 4.4 km, totalmente pianeggianti.

13.45 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia donne 2023.

Foto: Jacob Kennison (Trek Factory Racing)