LIVE Giochi Europei, 29 giugno in DIRETTA: la scherma ci trascina, è oro nel fioretto! +3 su Spagna e Ucraina nel medagliere!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di oggi, giovedì 29 giugno 2023. Saranno in palio oggi 13 titoli dopo i 175 assegnati finora, inoltre oggi assegnerà due pass olimpici il tiro con l’arco nell’individuale maschile del ricurvo.

Assegneranno medaglie, con 2 ori ciascuno, tiro con l’arco, canoa slalom, scherma, teqball, salto con gli sci e tiro a segno, mentre assegnerà 1 titolo il pentathlon moderno.

OA Sport vi propone la diretta live testuale dei Giochi Europei: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 29 giugno 2023, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00.

Oggi l’Italia attende le prove a squadre di spada femminile e fioretto maschile, le gare individuali di tiro con l’arco con Mauro Nespoli. Iniziano inoltre le prime serie del trap maschile e femminile.

SCHERMA – Fra poco più di 10′ iniziano le sfide del fioretto maschile e della spada femminile a squadre

TIRO CON L’ARCO – A breve scatteranno i quarti di finale del compound. Per l’Italia c’è Marco Bruno che affronta l’olandese Schloesser

SCHERMA – Sono in corso gli incontri del primo turno dei due tabelloni. Nella spada donne Lituania-Belgio per affrontare la Francia negli ottavi, Grecia-Finlandia per incontrare la Polonia e Serbia-Georgia per affrontare l’Italia agli ottavi

SCHERMA – Nel fioretto maschile la vincente di Grecia-Danimarca affronterà l’Italia agli ottavi, la vincente di Moldova-Georgia se la vedrà con la Polonia e la vincente di Croazia-Slovacchia affronterà la Francia

TIRO CON L’ARCO – In corso di svolgimento il primo quarto di finale del compound maschile tra l’israeliano Yamrom e il polacco Przybilski

TIRO CON L’ARCO – Gara quasi perfetta del polacco Przybilski che con 149-146 elimina l’israeliano Yamrom e si qualifica per le semifinali. Ora Bruno contro l’olandese Mike Schloesser

SCHERMA – Spada femminile: Lituania-Belgio 21-15, Grecia-Finlandia 13-21, Serbia-Georgia 12-17

TIRO CON L’ARCO – Bruno-Schloesser 30-30

TIRO CON L’ARCO – Bruno-Schloesser 60-59

SCHERMA – La Georgia batte 17-12 la Serbia e affronterà l’Italia negli ottavi della spada donne

TIRO CON L’ARCO – Bruno-Schloesser 89-88

TIRO CON L’ARCO – Bruno-Schloesser 118-118

TIRO CON L’ARCO – Sarà shoot off tra Bruno e Schloesser che hanno chiuso la loro sfida dei quarti in parità: 148-148

SCHERMA – La Lituania ha battuto il Belgio 45-35 e dunque affronterà la Francia. Questo il tabellone della spada femminile: Francia-Lituania, Romania-Israele, Svizzera-Svezia, Repubblica Ceca-Ucraina, Polonia-Finlandia, Spagna-Ungheria, Estonia-Germania, Italia-Georgia

TIRO CON L’ARCO – Il turco Haney è il terzo semifinalista del compound. Battuto 147-141 il francese Girard. Ora l’ultimo quarto tra lo slovacco Bosansky e l’estone Jaatma

SCHERMA – Sta per iniziare la sfida tra Italia e Danimarca di fioretto. In pedana tra poco Garozzo e Karlsen

TIRO CON L’ARCO – Lo slovacco Bosansky è il quarto semifinalista. Battuto 149-145 l’estone Jaatma. In pedana ora Marco Bruno a caccia della finale per l’oro contro il polacco Przybilski

TIRO CON L’ARCO – Bruno-Przybylski 29-28

SCHERMA – Italia-Danimarca 5-0. ora Foconi contro Winterberg-Poulsen

TIRO CON L’ARCO – Bruno-Przybylski 87-86

SCHERMA – Italia-Danimarca 10-3. ora Macchi contro Horn Nielsen

TIRO CON L’ARCO – Bruno-Przybylski 117-114

TIRO CON L’ARCO – MARCO BRUNO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEE!!! L’azzurro nonostantre due 9 nell’ultima serie, vince 145-144 la semifinale con il polacco Przybylski

TIRO CON L’ARCO – Si va avanti subito con le semifinali dell’arco ricurvo maschile. Tocca allo spagnolo Alvarino Garcia ed al moldavo Dan Olaru.

Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento a domani per la terzultima giornata dei Giochi Europei. L’Italia è in testa al medagliere, sarà volata per il successo finale!