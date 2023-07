LIVE Italia-Canada 3-2, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre vincono contro tutto e tutti, successo pesantissimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’ITALIA

COSA E’ SUCCESSO ALL’ITALIA: IL FURTO ARBITRALE, LA MOVIOLA E IL RISCHIO SCONFITTA

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY: L’ITALIA INSEGUE LA FINAL EIGHT

10:12 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa DIRETTA LIVE e vi augura un buon proseguimento di giornata.

10:11 Le azzurre torneranno in campo domani mattina alle 08:00 contro la Croazia, in un match assolutamente da vincere per continuare ad inseguire la Final Eight.

10:10 Quello che è accaduto nel quarto set ha dell’incredibile e onestamente, a questi livelli, non può più accadere. L’arbitro non ha visto tre tocchi a muro in un parziale, ma errare è umano e ci si può anche passare sopra, ma il challenge deve essere uno strumento usato nel modo giusto, sul 22-19 su attacco di Degradi da prima linea, è stata analizzata una pipe di Villani di numerosi scambi precedenti, senza quell’errore probabilmente sarebbe arrivata una vittoria da tre punti.

10:08 Vittoria di cuore, carattere, ma anche tanta sostanza per l’Italia, addirittura 5 azzurre in doppia cifra: prestazione super di Villani (21) e Degradi (21), ottimo anche l’apporto di Nwakalor (15), Mazzaro (13) e Danesi (10).

10:05 L’Italia con questo successo supera il Canada e sale in ottava posizione con 15 punti, 6 successi e 4 sconfitte, le azzurre hanno una partita in più da giocare rispetto alle dirette avversarie.

15-10 NWAKALORRRRRRRRRRR! VITTORIAAAAAAAAAA PER L’ITALIAAAAAAAAAAA!

14-10 Muro di Maglio su Villani, Mazzanti chiama time-out.

14-9 Gray annulla il primo match-point.

14-8 PRIMO TEMPO DI DANESI! Veniteci a prendere adesso.

13-8 Parallela imprendibile di Nwakalor.

12-8 Diagonale profonda di Gray.

12-7 PRIMO TEMPO DI MAZZARO!

11-7 Gran pipe di Villano, andiamo!

10-7 Lungo il servizio di Nwakalor.

10-6 Howe in campo per Mitrovic.

10-6 ERRORE IN ATTACCO DI VAN RYK!

9-6 Ancora Degradi!

8-6 Mani-out di Van Ryk.

8-5 NON SI PASSA! MURO DI NWAKALOR SU MITROVIC!

7-5 ANDIAMOOOOOOOOOO!!!!! Due difese pazzesche di Danesi e pallonetto vincente di Villani.

6-5 Diagonale imprendibile di Nwakalor.

5-5 Lunga la battuta di Villani.

5-4 Bordata di Villani da posto quattro!

4-4 Ace di Gray.

4-3 Gray a segno anche da posto due.

4-2 Ancora pipe di Degradi!

3-2 Diagonale profonda di Gray.

3-1 lunga la battuta di Van Buskirk.

2-1 Si ferma sul nastro il servizio di Degradi.

2-0 PIPE VINCENTE DI DEGRADI, ANDIAMOOOOOOOO!!!!

1-0 SI RIPARTE CON UN ACE DI DEGRADI! Serve grinta, carattere e zero pietà!

09:52 L’Italia è al quinto tie-break consecutivo, settimo dell’intera competizione, c’è una sola parola ammessa: vincere!

09:50 Azzurre assolutamente colpevoli, non si può subire un parziale di 5-0 sul finale di set, ma la direzione arbitrale non è degna di una competizione del genere, quattro tocchi a muro non visti in un set, con tanto di challenge clamorosi, non sono ammissibili e condizionano una squadra.

24-26 Muro di Maglio su Degradi.

24-25 Van Ryk riporta avanti il Canada.

24-24 Muro di Maglio su Danesi, incredibile.

24-23 Il Canada chiama challenge, c’è il tocco del muro azzurro, l’arbitro non ci sta capendo più nulla.

25-22 ANDIAMOOOOOOOOOOO! Con un errore di Gray chiudiamo uno scambio infinito e la partita!

24-22 Il Canada annulla il primo.

24-21 Cartellino giallo alla panchina azzurra, oltre il danno la beffa…

24-21 C’E’ IL TOCCO DEL MURO! 3 match-point per l’Italia!

23-22 L’Italia non ha più challenge, anche in quest’occasione il tocco è netto, situazioni imbarazzanti, le azzurre hanno pregato l’arbitro per convincerlo a chiamare challenge di sua spontanea volontà.

23-22 Errore in attacco di Degradi, che occasione.

23-21 Questa volta Villani trova un gran colpo, scaricando tutta la sua frustrazione!

22-21 Errore in attacco di Villani.

22-20 Tocco netto, ma l’arbitro non vuole saperne, arbitri non all’altezza in questa tappa.

22-20 Errore in attacco per Degradi, le azzurre chiamano a gran voce un challenge per un tocco a muro.

22-19 Mitrovic a segno da posto quattro.

22-18 ANDIAMOOO! Villani sfonda sulle mani del muro avversario!

21-18 Errore al servizio del Canada, rientrano Nwakalor e Bosio.

20-18 Mitrovic sblocca la situazione per il Canada.

20-17 MUROOOOOOOO DI DANESI SU HOWE! Ritorna Mitrovic.

19-17 Ancora un errore in attacco di Howe.

18-17 Squarcini in campo per la battuta.

18-17 Risponde con la stessa moneta Villani!

17-17 Mani-oy di Van Ryk.

17-16 ACEEEEEE DI DEGRADIIIIII!!!

16-16 MURONEEEEE DI MAZZARO SU HOWE!

15-16 Errore in attacco di Howe.

14-16 Finalmente viene fischiato un fallo di palleggio a King.

13-16 Scappa anche la battuta di Gray.

12-16 Lungo il servizio di Gennari.

12-15 In campo Gennari e Malual.

12-15 Primo tempo di Mazzaro.

11-15 In un attimo il Canada scappa nuovamente via, troppa fatica in attacco.

11-14 Il Canada torna a +3 con Gray.

11-13 Gray sblocca la situazione per il Canada.

11-12 NON SI PASSA! Muro di Mazzaro su Maglio!

10-12 MURONEEE DI DEGRADI SU VAN RYK!

9-12 Degradi approfitta di una slash!

8-12 Gran primo tempo di Danesi.

7-12 Pipe piazzata di Howe.

7-11 Mani-out di Gray, incredibile la quantità di falli di doppia non fischiata al Canada.

7-10 Spallata in diagonale di Villani.

6-10 Fast vincente di White.

6-9 In rete il servizio di Van Ryk.

5-9 Pallonetto di Howe.

5-8 Primo tempo di Mazzaro.

4-8 Paralella vincente di Howe.

4-7 Mani-out di Degradi da posto quattro.

3-7 Muro di Maglio su Nwakalor. Come spesso accade quando l’Italia vince con margine un set il successivo viene giocato sempre con il freno a mano tirato, Mazzanti chiama time-out.

3-6 Maglio approfitta di una slash.

3-5 In rete il servizio di Nwakalor.

3-4 Invasione a rete del Canada.

2-4 Attenzione a questo piccolo break del Canada.

2-2 Gran parallela di Degradi.

1-2 In rete il servizio di Villani.

1-1 Nwakalor adesso sta salendo in cattedra.

0-1 Si riparte con un errore in attacco di Villani.

09:15 Finalmente un buon set per l’Italia, che dimostra di essere tecnicamente di un altro livello rispetto al Canada. L’ingresso di Degradi ha fatto la differenza, 11 punti in due set per lei, prestazioni estremamente solide anche per Villani (14) e Nwakalor (12). Adesso bisogna partire a tutta nel quarto parziale, per non dare la minima speranza al Canada di rientrare.

25-14 ACEEEE DI DEGRADI, PASSIAMO AVANTI!

24-14 Degradi sblocca la situazione, 10 set-point per l’Italia.

23-14 Ace di Howe.

23-13 Muro di Gray su Mazzaro, non bisogna far ritrovare fiducia al Canada.

23-12 Muro di Van Buskirk su Degradi.

23-11 Ace di Howe.

23-10 Muro di Van Buskirk su Villani.

23-9 Lungo il servizio di Nwakalor.

23-8 Primo tempo profondo di Mazzaro.

22-8 Ancora Nwakalor, questa volta da seconda linea.

21-8 Diagonale potente di Nwakalor.

20-8 Pallonetto dal centro di Van Buskirk.

20-7 Murooooo di Mazzaro su Howe!

19-7 Sette vincente di Danesi.

18-7 Parallela millimetrica di Howe.

18-6 Nwakalor approfitta di una palla a filo rete.

17-6 Muroneeee di Villani su Van Ryk! In campo anche Joseph.

16-6 Diagonale profonda di Van Ryk.

16-5 Ace sporco per l’Italia, il Canada non ci sta capendo più nulla.

15-5 Sbaglia anche Gray da posto due.

14-5 Errore in attacco per Van Ryk! Ogoms in campo per Maglio.

13-5 Mani-out di Villani.

12-5 Invasione a rete di Villani.

12-4 Errore in attacco di Gray.

11-4 Bordata da seconda linea di Nwakalor.

10-4 Van Buskirk entra e trova una fast vincente.

10-3 Sassata in diagonale di Degradi.

9-3 Muro di Howe su Nwakalor.

9-2 Pipe di Villani, adesso giochiamo alla grande!

8-2 Primo tempo di Mazzaro, continuare a spingere.

7-2 NON SI PASSA! Muro di Mazzaro su Mitrovic! In campo Howe per Mitrovic.

6-2 ANDIAMOOOO! Spallta in contrattacco di Villani, time-out per il Canada.

5-2 MUROOO DI MAZZARO SU KING!

4-2 Torna a farsi vedere in attacco Nwakalor.

3-2 Mitrovic questa volta passa in parallela.

3-1 Errore in contrattacco di Mitrovc.

2-1 STAMPATONA DI DEGRADI SU VAN RYK!

1-1 MURONEEEE DI DANESI SU GRAY!

0-1 Errore in battuta di Villani.

08:51 Il gioco non è ancora dei migliori, ma le azzurre sono state brave a portarla a casa. Per fortuna le nostre bande stanno facendo estremamente bene, 6 punti nel parziale per la neo-entrata Degradi, mentre Villani è già a quota 12. Azzurre superiori a muro (6), mentre leggera fatica in ricezione con 4 ace subiti.

25-23 FRANCESCA VILLANI! L’Italia rientra in partita!

24-23 Squarcini entra per la battuta, ma sbaglia.

24-22 Pipe di Degradi, ci sono due set-point per l’Italia!

23-22 Noooooo. Errore in contrattacco di Villani.

23-21 ACEEEEE DI DEGRADI! Time-out Canada.

22-21 Pipe vincente di Villani.

21-21 Mitrovic passa in mezzo al muro.

21-2o Degradi pianta un chiodo in parallela.

20-20 Errore dai nove metri di Danesi.

20-19 Bordata in diagonale di Degradi, torniamo avanti!

19-19 Lungo il servizio di Maglio.

18-19 Mani-out di Mitrovic.

18-18 Questa volta Nwakalor tira giù una bordata.

17-18 Muro di Maglio su Nwakalor.

17-17 Invasione a rete di Danesi.

17-16 MURONEEE DI DANESI SU GRAY!

16-16 Non sfruttiamo due palle del +2, Van Ryk ci punisce.

16-15 Villani non sbaglia un colpo in attacco.

15-15 Mani-out di Gray.

15-14 Villani ci riporta in vantaggio!

14-14 Primo tempo vincente di Mazzaro.

13-14 Van Ryk ancora a segno da seconda linea.

13-13 Non passa il servizio di Van Ryk.

12-13 Van Ryk passa in mezzo al muro.

12-12 Diagonale profonda di Degradi.

11-12 Parallela di Mitrovic, il Canada sta tenendo troppo in ricezione.

11-11 In rete la battuta di Gray.

10-11 Pallonetto di Van Ryk.

10-10 STAMPATONA DI NWAKALOR SU MAGLIO!

9-10 Contrattacco vincente di Nwakalor.

8-10 Disastro in ricostruzione del Canada, stiamo vedendo un basso livello di volley.

7-10 Degradi pesta la linea dei tre metri, continuano a fioccare gli errori.

7-9 Primo tempo di Maglio.

7-8 Diagonale sui quattro metri di Villani.

6-8 Fast di White.

6-7 MURONEEEE DI MAZZARO SU GRAY!

5-7 Primo tempo di Mazzaro.

4-7 Lungo il servizio di Nwakalor, limitare gli errori, il Canada è una squadra che va fatta giocare.

4-6 Scappa la pipe di Gray.

3-6 Sbaglia anche Van Ryk.

2-6 In rete il servizio di Danesi.

2-5 Subito una diagonale vincente di Degradi.

1-5 Degradi in campo per Omoruyi.

1-5 Ace di Maglio.

1-4 Errore in pipe di Villani, Mazzanti ferma il gioco, atteggiamento completamente da rivedere.

1-3 Muro di White su Danesi.

1-2 Ace di Maglio.

1-1 Primo tempo di Maglio.

1-0 Si parte con un mani-out di Villani.

08:25 C’è rammarico per un primo set giocato con il freno a mano tirato dall’Italia, le azzurre hanno faticato oltremodo in ricezione e di conseguenza è stato difficile per Bosio costruire un gioco vario e credibile, la cosa certa è che bisogna cambiare approccio, le facce non sono quelle di una squadra che si sta giocando il passaggio del turno. Van Ryk migliore in campo con 5 punti, in casa Italia 5 sigilli per Villani.

22-25 Primo tempo di Maglio.

22-24 Bosio mette giù una palla a filo rete.

21-24 Gray tira giù una bordata su palla staccata.

21-23 Ennesima diagonale vincente di Villani.

20-23 Diagonale stretta pazzesca di Gray.

20-22 Degradi entra in campo per Omoruyi.

20-22 Colpo profondo di Nwakalor da seconda linea.

19-22 Van Ryk porta il Canada a +3.

19-21 Mitrovic risponde con una diagonale profonda.

19-20 Mani-out di Omoruyi da posto quattro.

18-20 In rete il servizio di Squarcini.

18-19 Entra Squarcini per la battuta.

18-19 Pipe vincente di Villani.

17-19 Primo tempo vincente di Maglio.

17-18 Invasione aerea di King.

16-18 Gray a segno anche da posto due.

16-17 Villani stringe la diagonale da posto quattro.

15-17 Ancora in rete Nwakalor, il Canada sta difendendo tanto e sbagliando poco, a noi manca un po’ di aggressività in questo avvio, Mazzanti chiama time-out.

15-16 Invasione a rete di Danesi.

15-15 Diagonale profonda di Villani.

14-15 Pallonetto di seconda intenzione di King.

14-14 Muroneeeeee di Bosio su Gray!

13-14 Nwakalor attacca in rete, Canada avanti.

13-13 White approfitta di una palla a filo rete.

13-12 Parallela di Mitrovic.

13-11 Lungo questa volta il servizio di Van Ryk.

12-11 Ace di Van Ryk.

12-10 Invasione a rete di Omoruyi.

12-9 Risponde al centro Danesi.

11-9 Primo tempo di Maglio.

11-8 Out il servizio di Gray.

10-8 Bordata di Gray da posto due.

10-7 Due grandi difese di Fersino e poi pallonetto vincente di Villani.

9-7 Primo tempo in ricostruzione di Danesi.

8-7 Mani-out di Van Ryk.

8-6 Nwakalor a segno da seconda linea.

7-6 Colpo profondo in posto sei di Gray.

7-5 Errore in contrattacco per Van Ryk.

6-5 Nwakalor pesta la linea dei tre metri.

6-4 Pipe vincente di Gray.

6-3 Diagonale profonda di Nwakalor da posto due.

5-3 Ace di Van Ryk.

5-2 Primo tempo di White.

5-1 Muroneeeee di Nwakalor su Mitrovic, ma che difesa in precedenza di Fersino e Danesi!

4-1 Mani-out questa volta per Van Ryk.

4-0 Errore in attacco di Van Ryk.

3-0 Danesi approfitta di una slash, ottimo inizio!

2-0 Aceeeee di Villani!

1-0 Si parte con un contrattacco vincente di Omoruyi!

07:59 L’Italia risponde con: Bosio, Nwakalor, Omoruyi, Villani, Danesi, Mazzaro e Fersino.

07:57 Questo il sestetto del Canada: Gray, Van Ryk, King, Maglio, Mitrovic, White e Jost.

07:55 E’ il momento degli inni nazionali!

07:53 Il primo fattore per la classifica sono le vittorie, oggi per l’Italia sarà fondamentale vincere, non importa se da 3 o da 2 punti, si tratta di un vero e proprio scontro diretto.

07:50 La situazione è estremamente delicata, vi ricordiamo infatti che a qualificarsi ai quarti di finale saranno le migliori sette classificate al termine del round robin, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante della fase finale.

07:47 Il Canada invece, dopo la vittoria a sorpresa proprio contro il Brasile (3-2), è risalito in ottava posizione con 15 punti, 5 vittorie e 5 sconfitte e una partita in più giocata rispetto alle azzurre.

07:44 L’Italia dopo la sconfitta contro il Brasile (3-2) occupa la nona posizione con 13 punti, 5 vittorie e 4 sconfitte.

07:41 Siamo giunti al momento della verità per l’Italia, tre partite per scoprire se le azzurre si qualificheranno o meno alla Final Eight.

07:38 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la decima giornata della Nations League di volley femminile 2023.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la decima giornata della Nations League di volley femminile 2023. A Bangkok la situazione in casa Italia è estremante delicata in ottica qualificazione alla Final Eight, si deciderà tutto nei tre match conclusivi.

Dopo la sconfitta con il Brasile (3-2) l’Italia è scivolata in nona posizione, con 13 punti, 5 vittorie e 4 sconfitte, mentre il Canada, dopo il successo con il Brasile di ieri (3-2) occupa l’ottava posizione con 15 punti, 5 vittorie, 5 sconfitte e un match in più giocato. Quello odierno è a tutti gli effetti uno scontro diretto per il passaggio del turno, perdere potrebbe compromettere le speranze di qualificarsi ai quarti di finale, in quanto le squadre più avanti in classifica rischierebbero di avere due successi di margine. L’Italia sta trovando ritmo nonostante l’assenza forzata di Sylla causa infortunio al piede, Francesca Villani si è dimostrata un ottimo innesto, Nwakalor e Omoruyi sono ormai solide in attacco e al centro c’è sempre tanta sostanza con Danesi e Mazzaro. Il Canada sta stupendo in questo torneo, mettendo spesso i bastoni tra le ruote a squadre ben più quotate, la stella è Alexa Gray, quella giocatrice premiata come MVP nell’ultima finale Scudetto vinta da Conegliano.

Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che a qualificarsi ai quarti di finale saranno le prime sette classificate al termine del round robin, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante della fase finale. L’Italia ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti dal 2018 a questa parte, sulla carta quella di staserà dovrebbe essere una sfida estremamente equilibrata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la decima giornata della Nations League di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 08:00!

Foto: FIVB