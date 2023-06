LIVE Giochi Europei, 28 giugno in DIRETTA: 2 ori per l’Italia e 4 pass olimpici. Siamo in testa al medagliere

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di oggi, mercoledì 28 giugno 2023. Saranno in palio oggi 11 titoli dopo i 166 assegnati finora, inoltre oggi assegneranno pass olimpici il tiro con l’arco e la boxe.

Assegneranno medaglie, con 2 ori ciascuno, tiro con l’arco, tuffi, scherma e tiro a segno, mentre assegneranno 1 titolo a testa teqball, triathlon e salto con gli sci.

OA Sport vi propone la diretta live testuale dei Giochi Europei: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00.

Foto: LaPresse

SCHERMA – Da oggi inizia il programma relativo alle prove a squadre, le quali mettono in palio numerosi punti per il ranking di qualificazione olimpico: l’Italia si presenta a pieni ranghi sia nel fioretto femminile che nella sciabola maschile, con le due squadre azzurre che proveranno a giocarsi il metallo più pregiato nella giornata odierna.

TIRO CON L’ARCO – Tra meno di un quarto d’ora scattano gli ottavi di finale del ricurvo con tre azzurre a caccia del passaggio del turno, Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati

SCHERMA – Nel fioretto, il Dream Team italiano non deve temere nessun’altra compagine, neanche la forte Francia: accreditata della testa di serie numero 1, l’Italia schiera Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, le quattro atlete che sono salite sul podio agli Europei di Plovdiv poco meno di due settimane fa. La squadra azzurra esordirà direttamente ai quarti con una tra Romania e Ucraina.

TIRO A SEGNO – In questo day-7 di competizioni, al via tra un quarto d’ora, assisteremo a due Finali: quella della pistola 25 m femminile a squadre e quella della carabina tre posizioni 50 metri a coppie miste. In entrambe le finali è presente una rappresentanza italiana.

SCHERMA – Più concorrenza invece per gli uomini della sciabola, i quali non si sono distinti particolarmente nella prova individuale: l’Italia si presenta con Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Matteo Neri, tutti presenti tre giorni fa nella gara in singolo. Gli sciabolatori del tricolore se la dovranno vedere con team di spessore del calibro di Ungheria, Francia e Germania, ma occhio anche a Spagna, Georgia e Ungheria. La compagine del Bel Paese esordirà alle 10.40, agli ottavi di finale, contro la Slovenia.

SCHERMA – Sono già iniziati gli ottavi di finale del tabellone del fioretto: ricordiamo che l’Italia è già ai quarti di finale e affronterà una nazione tra Romania e Ucraina.

TIRO CON L’ARCO – Inizia la prima sfida degli ottavi tra la danese Degn e la tedesca Schwarz. A seguire Boari-Plaszowianka

SCHERMA – Queste le sfide in corso in questo momento: Romania-Ucraina, Ungheria-Moldavia, Grecia-Spagna, Israele-Germania, Austria-Regno Unito.

TIRO A SEGNO – Scatta la prima parte della qualificazione della pistola 25 metri a squadre femminile

SCHERMA – La situazione attuale delle sfide: Romania-Ucraina 3-7, Ungheria-Moldavia 10-7, Grecia-Spagna 7-10, Israele-Germania 11-9, Austria-Regno Unito 6-5.

TIRO A SEGNO – Dopo la prima serie di tiri Repubblica Ceca, Francia e Polonia prime con 146. Italia ultima con 140

SCHERMA – Romania-Ucraina 6-10, Ungheria-Moldavia 15-9, Grecia-Spagna 12-11, Israele-Germania 13-15, Austria-Regno Unito 12-7

TIRO CON L’ARCO – La danese Degn batte 7-3 la tedesca Schwarz ed è la prima qualificata ai quarti di finale dell’arco ricurvo. Tra poco Lucilla Boari contro la polacca Magdalena Smialkowska

SCHERMA – Romania-Ucraina 11-12, Ungheria-Moldavia 19-11, Grecia-Spagna 15-14, Israele-Germania 16-16, Austria-Regno Unito 14-12.

TIRO A SEGNO – 141 per l’Italia nella seconda serie di tiri. Le azzurre restano ultime con 281. Prima la Repubblica Ceca con 290, seconde a pari merito Ucraina e Germania con 288

TIRO CON L’ARCO – Horackova vince il primo set 28-26: Boari-Horackova 0-2

SCHERMA – Romania-Ucraina 12-16, Ungheria-Moldavia 26-11, Grecia-Spagna 20-18, Israele-Germania 18-24, Austria-Regno Unito 12-15.

SCHERMA – Romania-Ucraina 11-12, Ungheria-Moldavia 19-11, Grecia-Spagna 15-14, Israele-Germania 16-16, Austria-Regno Unito 12-14.

TIRO CON L’ARCO – Ingiocabile finora la ceca Horackova che trova un triplo 10 contro il 26 di Boari. Boari-Horackova 0-4

TIRO A SEGNO – L’Italia risale la china con un 147 nella terza serie. Le azzurre sono seste con 428. In testa Ucraina con 436, seconda la Germania con 432, terza la Repubblica Ceca con 430

SCHERMA – Romania-Ucraina 17-17, Ungheria-Moldavia 31-12, Grecia-Spagna 22-21, Israele-Germania 22-25, Austria-Regno Unito 17-17.

TIRO CON L’ARCO – Niente da fare per Lucilla Boari che si ferma agli ottavi di finale. La ceca piazza un altro 28 ma l’azzurra si ferma a 25 ed esce di scena. Boari-Horackova 0-6

SCHERMA – Romania-Ucraina 22-19, Ungheria-Moldavia 35-15, Grecia-Spagna 25-26, Israele-Germania 22-26, Austria-Regno Unito 19-17.

SCHERMA – Romania-Ucraina 26-23, Ungheria-Moldavia 40-20, Grecia-Spagna 25-30, Israele-Germania 25-28, Austria-Regno Unito 23-19.

TIRO CON L’ARCO – La spagnola Canales supera 6-2 la francese Adiceom e si qualifica per i quarti

SCHERMA – Romania-Ucraina 27-25, Ungheria-Moldavia 45-23, Grecia-Spagna 27-35, Israele-Germania 29-26, Austria-Regno Unito 26-20. Le magiare passano ai quarti di finale dove incontreranno una tra Grecia e Spagna.

TUFFI – Si parte con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che cercano l’accesso alla finale di oggi pomeriggio alle 16.00. Le azzurre partono entrambe con concrete ambizioni da medaglia.

TIRO A SEGNO – L’Italia prosegue la sua risalita e ora è al quinto posto con 573 grazie al 145 della quarta di sei serie. In testa Ucraina con 583, seconda la Germania con 578, terza la Francia con 576, quarta la Polonia con 574

SCHERMA – Romania-Ucraina 29-28, Grecia-Spagna 32-40, Israele-Germania 28-35, Austria-Regno Unito 31-23. Tutte le sfide, a parte quella tra le austriache e le britanniche, sono arrivate all’ottavo e penultimo round.

TUFFI – Bertocchi ha un grande palmares dal metro: tre ori europei e un bronzo mondiale. Una soddisfazione oggi arricchirebbe ulteriormente il suo bottino.

SCHERMA – Fra poco più di dieci minuti inizieranno i primi incontri degli ottavi di finale della sciabola maschile, ecco il tabellone completo: Ungheria-Azerbaijan

Georgia-Turchia

Ucraina-Bulgaria

Grecia-Francia

Germania-Islanda

Irlanda-Spagna

Romania-Polonia

Slovenia-ITALIA

TIRO A SEGNO – Si allontana dalle prime quattro posizioni l’Italia con il 143 della quinta serie. Totale di 716 per le azzurre e sesta posizione provvisoria. In testa Ucraina con 731, seconda la Germania con 725, terza la Polonia con 722

SCHERMA – Spagna-Grecia 45-33: le iberiche passano il turno e si incroceranno con l’Ungheria ai quarti di finale.

SCHERMA – Romania-Ucraina 32-32, Israele-Germania 30-40, Austria-Regno Unito 35-26.

TUFFI – Le eliminatorie prevedono 5 tuffi a testa per le 25 atlete presenti. Si qualificano per la finale le prime 12, finale che si disputerà oggi pomeriggio alle 16.00.

SCHERMA – Stanno per prendere il via i primi quattro incontri degli ottavi di finale della sciabola maschile: Ungheria-Azerbaijan, Ucraina-Bulgaria, Germania-Islanda, Romania-Polonia.

SCHERMA – Si va all’extra time tra Romania e Ucraina, con la priorità che è stata assegnata alla squadra romena.

TUFFI – Elena Bertocchi sarà la quattordicesima a tuffarsi, mentre Chiara Pellacani la ventiduesima della rotazione. Rotazione che inizierà con il tuffo della finlandese Hallaselka.

TIRO A SEGNO – Si chiude l’ultima serie con l’Italia non lontana dal quarto posto. Le azzurre con 146 sono quinte con un totale di 862. Questa la classifica provvisoria. La seconda parte delle qualificazioni è fissata per le 11.00: 1 Ukraine 145 143 148 147 148 146 877 2 Germany 144 144 144 146 147 148 873 3 France 146 140 143 147 143 148 867 4 Czechia 146 144 140 142 147 147 866 5 Italy 140 141 147 145 143 146 862 6 Hungary 141 142 143 144 147 144 861 7 Poland 146 138 145 145 148 134 856 8 Slovenia 144 138 143 131 143 144 843

SCHERMA – Passa l’Ucraina: con il punteggio di 35-34 la Romania esce di scena. Sarà quindi il team ucraino a sfidare l’Italia ai quarti di finale del fioretto femminile

SCHERMA – Germania-Israele 45-33: anche le tedesche approdano tra le migliori otto, ai quarti sarà sfida con la Polonia.

TIRO CON L’ARCO – L’ucraina Pavlova riesce ad avere la meglio 6-5 allo shoot off sulla britannica Pitman e si qualifica per i quarti di finale

TUFFI – Iniziano le eliminatorie femminili dal metro.

SCHERMA – I risultati in tempo reale dei primi incontri degli ottavi della sciabola maschile: Ungheria-Azerbaijan 10-8, Ucraina-Bulgaria 12-9, Germania-Islanda 20-2, Romania-Polonia 11-9.

TUFFI – Tutt’altro che brillanti i primi due tuffi: 49.20 per la svizzera Heimberg e 48.00 per la finlandese Hallaselka.

TUFFI – La tedesca Jette Mueller si mette davanti con 52.80. Punteggi ancora bassi, ma anche il coefficiente di difficoltà del tuffo è il più basso della gara: 2.4.

SCHERMA – Ungheria-Azerbaijan 18-12, Ucraina-Bulgaria 17-11, Germania-Islanda 30-5, Romania-Polonia 15-14.

SCHERMA – E’ l’Austria a completare il quadro dei quarti di finale del fioretto femminile: battuta la Gran Bretagna per 45-37, ora le austriache attendono la Francia.

TUFFI – Solo la tedesca finora è riuscita a issarsi sopra i 50 punti: si avvicina sempre di più il momento della prima delle due azzurre, Elena Bertocchi.

SCHERMA – Il tabellone completo dei quarti del fioretto femminile: ITALIA-Ucraina

Ungheria-Spagna

Polonia-Germania

Austria-Francia

TUFFI – Lena Corona Hentschel si mette in testa alla gara: 54.60 per la tedesca con tuffo di coefficiente 2.6 eseguito con discreta pulizia, arrivano dei 7 per lei dai giudici.

SCHERMA – Ungheria-Azerbaijan 27-15, Ucraina-Bulgaria 25-19, Germania-Islanda 39-16, Romania-Polonia 18-22.

TUFFI – Discreto tuffo per Elena Bertocchi che si mette in terza posizione con 50.40: in media arrivano diversi 7 dai giudici, buona esecuzione per un tuffo da 2.4 di difficoltà.

SCHERMA – Germania-Islanda 45-18: i teutonici approdano con facilità ai quarti di finale.

SCHERMA – Ungheria-Azerbaijan 36-20, Ucraina-Bulgaria 37-22, Romania-Polonia 24-27.

TUFFI – Tuffi disastrosi quelli dell’ucraina Pymenska e della lituana Slajute: si mettono rispettivamente in ultima e penultima posizione con punteggi inferiori ai 41 punti.

TIRO CON L’ARCO – La francese Lopez supera 7-3 la greca Papadopoulou e si qualifica per i quarti

TUFFI – L’irlandese Cryan si mette in seconda posizione con uno score di 52.80, Bertocchi rimane quarta ex-aequo con due atlete.

TIRO CON L’ARCO – E’ il momento di Tatiana Andreoli contro la polacca Magdalena Smialkowska

TUFFI – 48.30 il punteggio di Chiara Pellacani che non ha osato al primo tuffo: 2.3 di coefficiente di difficoltà. Ottavo posto per l’azzurra.

TIRO CON L’ARCO – Inizia male l’avventura di Andreoli che non va oltre i 21 punti contro i 28 della polacca e dunque Andreoli-Smialkowska 0-2

TRIATHLON – Dopo la prima parte della gara maschile, quella dedicata al nuoto (1.500 metri) vediamo al comando l’olandese Mitch Kolkman in 18:15 davanti al nostro Gianluca Pozzatti e al magiaro Gergely Kiss. Quarto l’ungherese Gergo Dobi, quinto il tedesco Simon Henseleit. 20° Michele Sarzilla a 18 secondi, 38° Sergiy Polikarpeno a 50 secondi.

SCHERMA – Ungheria-Azerbaijan 43-25, Ucraina-Bulgaria 40-34, Romania-Polonia 34-31.

TUFFI – Termina così la prima rotazione con Bertocchi quinta con 50.40 punti e Pellacani nona con 48.30 punti. In questo momento entrambe sarebbero in finale.

TIRO A SEGNO – Non si sblocca l’azzurra che si ferma a quota 22 e perde 25-22 anche il secondo set: Andreoli-Smialkowska 0-2

SCHERMA – Ungheria-Azerbaijan 45-25: i magiari si qualificano senza patemi per i quarti di finale.

SCHERMA – Ucraina-Bulgaria 45-39: anche la squadra ucraina vola tra le migliori otto compagini della sciabola maschile.

TUFFI – Jette Mueller fa un disastro all’inizio della seconda rotazione: tuffo da 40.80, perde almeno quattro posizioni dopo l’ottimo primo tuffo da oltre 50 punti.

SCHERMA – Sta per prendere il via la sfida tra Italia e Ucraina per i quarti di finale del fioretto femminile.

TIRO CON L’ARCO – Accorcia le distanze Andreoli che trova un discreto 26 nel terzo set: 26-25. Andreoli-Smialkowska 2-4

TUFFI – In testa ora c’è la svizzera Heimberg con un gran tuffo da 57.20 di difficoltà 2.6.

SCHERMA – Il primo assalto si disputerà tra Martina Favaretto e Alina Poloziuk.

TIRO CON L’ARCO – Spreca un’ottima occasione Andreroli che con un 7 finale chiude in parità, 25-25 il quarto set. Andreoli-Smialkowska 3-5

TUFFI – Pasticcia anche la tedesca Hentschel che era al comando! Tuffo di difficoltà 2.3 dal quale raccoglie appena 37.95 punti, ora è quinta. Tanti schizzi e ingresso in acqua non pulito.

TUFFI – In seconda posizione in questo momento si è messa la britannica Reid con due tuffi entrambi a ridosso dei 50 punti. Costante la sua proga finora.

SCHERMA – Romania-Polonia 45-42: la squadra romena si qualifica ai quarti, possibile sfida con l’Italia nel prossimo turno.

TIRO CON L’ARCO – Amarissima eliminazione dell’azzurra Andreoli che nonostante il 5 della polacca in avvioo, si ferma a quota 23 e perde 25-23 l’ultmo set. Andreoli-Smialkowska 3-7, polacca ai quarti

TUFFI – 44.20 al secondo tuffo per Elena Bertocchi dal coefficiente 2.6. L’azzurra per ora si conferma in quinta posizione, ma a soli 20 centesimi di punto dalla quarta.

SCHERMA – Tutto pronto anche per quanto riguarda gli sciabolatori: l’Italia sfida la Slovenia per l’accesso ai quarti.

TUFFI – Bertocchi che in questo momento ha comunque un margine rassicurante di oltre 11 punti sulla dodicesima posizione, l’ultima che garantisce la qualificazione alla finale.

TIRO CON L’ARCO – Ancora Italia contro Polonia. Chiara Rebagliati affronta Natalia Lesniak

SCHERMA – Il primo assalto sarà tra Luca Curatoli e Peter Kranjic.

TIRO CON L’ARCO – Rebagliati vince il primo set 25-23. Rebagliati-Lesniak 2-0

SCHERMA – Intanto non sono iniziati i quarti del fioretto femminile, anche se da programma dovevano prendere il via alle 10.30.

TUFFI – GRAN TUFFO PER CHIARA PELLACANI! 54.60, terza posizione parziale con un totale di 102.90 punti.

SCHERMA – Italia-Slovenia 5-4, ora tocca a Michele Gallo sfidare Lovro Fijavz Bacovnik.

TIRO CON L’ARCO – Ancora un set per Rebagliati che sistema la mira e piazza un 29 contro il 25 della polacca: Rebagliati-Lesniak 4-0

SCHERMA – Ottimo parziale di cinque stoccate a uno per Gallo, Italia-Slovenia 10-5, in pedana Matteo Neri contro Tei Zavirsek.

SCHERMA – Inizia anche la sfida tra Italia e Ucraina nei quarti del fioretto femminile!

TUFFI – La svedese Nilsson Garip si mette davanti con un bottino da 107.65 punti.

SCHERMA – Italia-Slovenia 15-6: altro parziale da 5-1 per gli azzurri, torna in pedana Gallo, il quale sfiderà Kranjic.

TIRO CON L’ARCO – Parità nel terzo set. 26-26. Brava Rebagliati a trovare il 9 nel tiro finale. Rebagliati-Lesniak 5-1

SCHERMA – Italia-Ucraina 5-1: ottimo inizio per Martina Favaretto, ora in pedana Francesca Palumbo contro Olga Sopit.

TUFFI – Sale in terza posizione Chiara Pellacani dopo il secondo tuffo, è invece nona Elena Bertocchi.

SCHERMA – Italia-Slovenia 20-7: terzo parziale da 5-1 messo a segno dagli azzurri, il secondo per Gallo, tocca di nuovo a Curatoli contro Zavirsek.

SCHERMA – Italia-Slovenia 25-10: allunga ancora la squadra azzurra, torna in pedana Matteo Neri, il quale si sfiderà con Fijavz Bacovnik.

TUFFI – La svizzera Heimberg è in prima posizione: ottimo tuffo da 50.60 di difficoltà 2.3.

TIRO CON L’ARCO – Chiara Rebagliati conquista i quarti di finale! Nell’ultimo set l’azzurra batte 29-27 la polacca e avanza nel tabellone. Ai quarti affronterà l’altra polacca Smialkowska. Rebagliati-Lesniak 7-1

TUFFI – Si riprende la tedesca Hentschel con un tuffo da oltre 58 punti di difficoltà 3.0: seconda posizione.

SCHERMA – Straordinario Neri! Cinque a zero per l’azzurro è l’Italia sale a +20, Italia-Slovenia 30-10. Torna in pedana Gallo.

TIRO A SEGNO – In pedana Weithaler e Gambaro per la prima serie di qualificazione della gara mista di carabina 3 posizioni da 50 metri.

SCHERMA – Si chiude comunque questa giornata con un oro e un argento grazie al Dream Team del fioretto femminile che non ha deluso le attese.

BADMINTON – Nel Gruppo B del doppio maschile i britannici Ben Lane e Sean Vendy sconfiggono in due game gli azzurri Giovanni Greco e David Salutt, battuti per 21-10 21-16. La coppia italiana è così eliminata dal torneo.

SALTO CON GLI SCI – Rinviata a domani causa vento la competizione maschile su Normal Hill. Non ci sono italiani in gara.