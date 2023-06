Lotta, Aurora Russo in finale nei 59 kg agli Europei Under 20! Immacolata Danise si gioca il bronzo nei 55 kg

Italia grande protagonista nella terza giornata degli Europei Under 20 2023 di lotta, in corso di svolgimento fino a domenica 2 luglio sulle materassine del “Pavillón Multiusos Fontes do Sar” a Santiago de Compostela (in Spagna). Il movimento giovanile azzurro si conferma competitivo specialmente in campo femminile, con Aurora Russo e Immacolata Danise che hanno disputato delle eliminatorie convincenti.

La ventenne piemontese, già capace di conquistare un argento mondiale junior nel 2021, ha raggiunto la finale per la medaglia d’oro nella categoria 59 kg dopo aver sconfitto l’ucraina Yuliia Pakhniuk per 7-5 e la bulgara Fatme Tahir Shaban per 5-0. Domani la talentuosa azzurrina combatterà per il titolo continentale contro la 18enne svizzera Annatina Kendra Lippuner.

Bel Paese già certo di ottenere la prima medaglia della spedizione, in attesa di capire l’epilogo del percorso di Danise. La diciannovenne italiana ha infatti staccato il pass per lo spareggio 3°/5° posto nella categoria 55 kg e domani sfiderà una tra la polacca Julia Wiktoria Nowicka e l’ungherese Roza Szenttamasi per il bronzo. La nostra portacolori ha perso in semifinale con la turca Tuba Demir dopo aver regolato per superiorità tecnica l’ucraina Sofiia Marchenko e la serba Milica Sekulovic.

Nella sessione serale del day-3 sono andate in scena le finali delle ultime categorie della greco-romana, che hanno visto trionfare i seguenti atleti: il georgiano Anri Khozrevanidze nei 60 kg, il turco Azat Sariyar nei 67 kg, l’azero Ruslan Nurullayev nei 72 kg, lo svedese Alexander Mikael Johansson negli 82 kg ed il georgiano Gor Ayvazyan nei 97 kg.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani