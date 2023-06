Italia-Canada volley femminile: quando si gioca, orario, dove vederla in tv, streaming

Nella giornata di venerdì 30 giugno (ore 08.00) l’Italia affronterà il Canada in un match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre incroceranno le nordamericane in una partita fondamentale per la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono infatti ottave in classifica generale e sono inseguite dalle avversarie di giornata, dunque un successo metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Si preannuncia grande spettacolo a Bangkok (Thailandia), dove l’Italia cercherà di rialzare la testa dopo la sconfitta maturata al tie-break contro il Brasile. La centrale Anna Danesi, l’opposto Sylvia Nwakalor, le schiacciatrici Francesca Villani e Loveth Omoruyi, la palleggiatrice Francesca Bosio guideranno il sestetto contro una formazione decisamente rognosa sotto la guida di due giocatrici di lusso come Kiera van Ryk e Alexa Gray.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi)

CALENDARIO ITALIA-CANADA VOLLEY

Venerdì 30 giugno

Ore 08.00 Italia vs Canada

PROGRAMMA ITALIA-CANADA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB