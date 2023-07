GTWC Europe, Superpole 24h Spa: Cairoli precede Rovera, Porsche davanti a Ferrari

Matteo Cairoli precede Alessio Rovera al termine della Superpole della CrowdStrike 24h Spa, terzo evento del Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge. I due lombardi regalano emozioni nelle Ardenne, rispettivamente in scena con la Porsche #20 di Huber Motorsport e la Ferrari #51 di AF Corse.

I due precedono Klaus Bachler (Pure Rxcing #911/Porsche), Franck Perera (K-Pax Racing #6/Lamborghini), Dean Macdonald (Optimum Motorsport #5/McLaren) e Ricardo Feller (Audi Sport Tresor Orange 1 #40/Audi) al termine di una qualifica interessante.

Al 21° posto, in base alle qualifiche di ieri, la BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi, out dalla lotta per la Superpole insieme alla gemella #32 di WRT. Fuori dalla prima parte dello schieramento anche le due auto di ROWE Racing e la Mercedes #88 di Akkodis ASP #88.

Appuntamento ora a domani alle 16.30 per la 75ma edizione della 24h di Spa-Francorchamps, la più importante competizione al mondo riservata al panorama delle GT3 con la bellezza di 70 auto presenti ai nastri di partenza.

Foto. Pier Colombo