GTWC Europe, 24h Spa Pre-Qualifying: Porsche sale in vetta tra le sospensioni

Tre bandiere rosse hanno caratterizzato le Pre-Qualifying della 24h di Spa-Francorchamps, terzo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Porsche svetta nella graduatoria generale alla vigilia della battaglia contro il cronometro di questa sera.

Il migliore in assoluto è stato l’austriaco Klaus Bachler #911, esperto di Pure Rxcing che ha concluso con un margine di 131 millesimi su Henrique Chaves/ Miguel Ramos/ Louis Prette/Conrad Grunewald (Garage 59). I portacolori di McLaren precedono Benjamin Goethe/Nicolai Kjærgaard/ Marvin Kirchhöfer (Garage 59 #159/McLaren) e Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99/Audi).

Leggermente più attardate le Ferrari e le BMW. Resta ancora difficile in ogni caso effettuare una previsione in vista delle qualifiche di questa sera. Il turno stabilirà coloro che domani si contenderanno la pole, solo i migliori 20 accederanno alla Superpole.

L’attività nelle ‘Ardenne’ vedrà in azione tutte le classi per quattro turni da 15 minuti. La bandiera verde per la Q1 verrà data alle 21.20, le qualifiche precederanno nel programma della serata la night practice che come le altre libere dureranno 90 minuti.

