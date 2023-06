F1 su TV8, programma GP Austria 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Se il ciclismo è prossimo a vivere il Tour de France, la Formula 1 approccia il proprio Tour de Force. Il mese di luglio sarà difatti caratterizzato da ben 4 GP nell’arco di 5 settimane. Due appuntamenti saranno peraltro “pesanti”, poiché conterranno una sprint. Compreso quello dell’imminente weekend, durante il quale andrà in scena la 36ma edizione del Gran Premio d’Austria.

L’autodromo di Spielberg sarà il teatro della seconda delle sei mini-gare programmate nel 2023. Dunque ci sarà una sola sessione di prove libere, perché già venerdì pomeriggio si disputeranno le qualifiche atte a determinare la griglia del Gran Premio di domenica. Il sabato sarà invece a sé stante, con lo shoot-out nel cuore della giornata, deputato a stabilire lo schieramento di partenza della sprint pomeridiana.

Da questo 2023, il weekend con la sprint assume quindi una struttura ad anello. Il sabato è incastonato all’interno del venerdì e della domenica, collegati fra loro. L’esito della mini-gara non ha infatti più alcun impatto sulla griglia del GP vero e proprio, ma distribuirà solo punti per il Mondiale, seppur in maniera minima. Insomma, ci sarà tanta azione in pista. Per non perdersene neppure un attimo basterà seguire il GP d’Austria in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023

VENERDÌ 30 GIUGNO

Ore 13.30-14.30, Prove libere

Ore 17.00-18.00, Qualifiche

SABATO 1 LUGLIO

Ore 12.00-12.45 Sprint Shootout

Ore 16.30, SPRINT

DOMENICA 2 LUGLIO

Ore 15.00, GRAN PREMIO

F1 – GP AUSTRIA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte prove libere, qualifiche, sprint e GP. Sky Sport F1 (207) proporrà svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, ci sarà modo di seguire l’evento anche in alta definizione su Sky Sport 4K (213), salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultimo minuto. Al netto di differenti scelte editoriali, il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione del canale 207.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche, la sprint e il GP. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento austriaco, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – La corsa di Spielberg potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento azero anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche, sprint e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Austria, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 1 LUGLIO

Ore 00.45 – Qualifiche, Differita*

Ore 16.00 – Qualifiche, Differita

Ore 17.30 – Shootout, Differita

Ore 19.00 – Sprint, Differita

* Le qualifiche saranno proposte dopo mezzanotte, nella nottata tra venerdì e sabato.

DOMENICA 2 LUGLIO

Ore 19.00 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse