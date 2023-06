F1, Carlos Sainz: “Dobbiamo dar seguito al trend del Canada, la Ferrari ha lavorato duro”

Conferenza stampa di presentazione del decimo round del Mondiale 2023 di F1. Si è reduci dal dominio praticamente assoluto di Max Verstappen negli otto appuntamenti andati in scena, visto che che il nono previsto non si è tenuto e il riferimento è al fine-settimana di Imola.

L’olandese domina nella classifica generale dei piloti al pari della Red Bull che finora ha fatto sempre centro: sei volte con Max e due con il messicano Sergio Perez. La Ferrari, invece, sta affrontando un’annata difficile e provando a venire a capo di una macchina complicata da far funzionare. In Canada si sono notati dei segnali di ripresa, ma a Spielberg (Austria) sapremo se quello è stato un caso.

A valutare la situazione davanti ai microfoni è stato lo spagnolo Carlos Sainz. “Bella spinta per il team in Canada, dove abbiamo avuto un buon passo e recuperato posizioni. La percezione avuta in gara è stata diversa e questa è stata una bella iniezione di fiducia. Il controllo del degrado gomme? Il circuito lo permetteva, ma anche la macchina. Ora dovremo fare di tutto per avere lo stesso trend. Le novità in Austria? A Maranello hanno lavorato tutti duramente e li ringrazio. Faremo del nostro meglio per farli funzionare”, le considerazioni di Carlos.

L’iberico si è anche pronunciato sulla problematica dell’impeding nel corso delle qualifiche: “Dividere il Q1 con 10 macchine, una per team. Poi le cose migliorano nelle altre sessioni. Giro singolo? E’ un’idea, sarebbe da provare, magari nei weekend della Sprint Race“.

Foto: LaPresse