F1 su TV8, GP Austria 2023: orario, programma, diretta e differita qualifiche in chiaro

Già quest’oggi, venerdì 30 giugno, verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Austria di Formula 1, programmato per domenica. Dunque già nel pomeriggio assisteremo alla canonica sessione di qualifica, divisa come d’abitudine in Q1 (al quale prendono parte tutti i piloti), Q2 (riservato ai migliori quindici della fase precedente) e Q3 (dove sono ammessi solo i dieci più rapidi).

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00

Finora ben 7 pole position su 8 sono state artigliate dalla Red Bull, con Max Verstappen a recitare la parte del leone, essendo risultato il più rapido 5 volte (Bahrain, Australia, Montecarlo, Spagna, Canada). In 2 casi il miglior tempo è stato firmato dal compagno di squadra Sergio Perez (Arabia Saudita, Miami). Solamente la Ferrari e Charles Leclerc hanno spezzato l’egemonia del Drink Team, battendoli in Azerbaigian.

A scanso di equivoci, vale la pena di ricordare come le qualifiche odierne faranno fede in vista del Gran Premio di domenica. Il nuovo format dei weekend con la sprint ha difatti totalmente slegato la giornata del sabato dalle altre due. Dunque, quanto accadrà domani resterà a sé stante. Viceversa, questo pomeriggio conosceremo la griglia di dopodomani. Cosa succederà a Spielberg? Per scoprirlo bisognerà seguire le qualifiche in TV. Come?

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e quello sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche e del turno di prove libere del Gran Premio di Austria. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche . Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento austriaco. Non sarà altresì proposta in alcun modo la sessione di prove libere.

STREAMING – L’evento di Spielberg potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio d’Austria.

PROGRAMMA TV8 GP AUSTRIA F1 OGGI

SABATO 1 LUGLIO

0.45-2.00*, Differita Qualifiche in chiaro

* Le qualifiche saranno proposte dopo mezzanotte, dunque nella nottata tra venerdì e sabato.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP AUSTRIA 2023

VENERDI’ 30 GIUGNO

13.30-14.30, PROVE LIBERE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

17.00-18.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP AUSTRIA 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono: 20.30, 23.00 di venerdì; 3.00, 7.15 di sabato.

Foto: La Presse