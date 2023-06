F1, scatta il weekend del GP d’Austria con le qualifiche in vista della gara di domenica

Scatta ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. L’attesa per quello che vivremo sul tracciato del Red Bull Ring non è dovuta solamente alla conformazione del circuito della Stiria, che regala sempre gare combattute e sorpassi, quanto per il format del weekend che, com’è noto, vivrà la Sprint Race nella giornata di domani.

La seconda gara su distanza ridotta della stagione (il primo capitolo lo abbiamo vissuto nel Gran Premio dell’Azerbaijan) monopolizzerà l’attenzione del sabato austriaco e, come accaduto a Baku, sarà preceduta dalla qualifica “shoot-out” con tempistiche ridotte. Le qualifiche vere e proprie, che varranno per il Gran Premio d’Austria di domenica, invece, si disputeranno nella giornata odierna, con la canonica rivoluzione del format.

Facciamo un po’ di ordine. Il venerdì tra le montagne della Stiria prenderà il via alle ore 13.30 con l’unica sessione di prove libere del fine settimana, perchè alle ore 17.00 saremo già concentrati sulle qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara domenicale. Cosa dovremo attenderci dalla giornata odierna?

Ovviamente l’equilibrio regnerà sovrano per tutti i piloti che di nome non fanno Max Verstappen. Il bi-campione del mondo, reduce da 4 successi consecutivi, è l’ovvio favorito delle qualifiche e cercherà subito di mettere in chiaro le cose sulla pista di casa per la Red Bull. Alle sue spalle sarà battaglia. La Ferrari proverà a confermare i buoni riscontri di Montreal e se la vedrà con Mercedes e Aston Martin per un posto al sole, sul tracciato nel quale (ormai un anno fa, era il 10 luglio) Charles Leclerc centrò la sua ultima vittoria.

Foto: LaPresse