F1, il meteo del GP d’Austria: al Red Bull Ring un weekend “sprint” con rischio pioggia dietro l’angolo

Il fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 si annuncia quanto mai interessante, sia per il fatto che vivremo il sabato dedicato alla Sprint Race, sia perchè il tracciato del Red Bull Ring, da sempre, garantisce sorpassi e spettacolo. Ma, d’altro canto, la tre-giorni tra i monti della Stiria potrebbe regalare sorprese anche dal punto di vista del meteo. Triangolando i siti di riferimento sulle previsioni meteo, Meteo France in primis, sembra profilarsi un weekend da prendere con le molle per colpa del pioggia. Minaccia sempre dietro l’angolo in quella zona dell’Austria, passando da temperature elevate a veri e propri nubifragi che vanno a riscrivere ogni discorso.

Iniziamo dalla giornata di domani, venerdì 30 giugno. La prima, ed unica, sessione di prove libere scatterà alle ore 13.30 e potrebbe già vedere gli ombrelli aprirsi. Una eventualità che team e piloti confidano di evitare, dato che saranno gli unici 60 minuti di lavoro “tranquillo” sul tracciato austriaco. Alle ore 17.00, infatti, scatteranno le qualifiche (per la gara di domenica) e in questo caso la pioggia sarà presente con altissime probabilità. Si parla di scrosci veri e propri, per cui entrare in pista al momento giusto tra Q1, Q2 e Q3 farà tutta la differenza.

Passiamo alla giornata “sprint” di sabato 1 luglio. Alle ore 12.00 si inizierà con le qualifiche shootout. Dopo una mattinata variabile, la situazione dovrebbe andare in peggioramento, con temperatura massima di 20° e aumento della nuvolosità e rischio pioggia. La Sprint Race scatterà alle ore 16.30 e, a quanto pare, le precipitazioni (se ci saranno) dovrebbero già essere concluse. Una situazione, ad ogni modo, completamente da valutare minuto dopo minuto.

Concludiamo con domenica 2 luglio. Alle ore 15.00 prenderà il via la gara “lunga” e sarà di nuovo rischio pioggia. Anche in questo caso la colonnina di Mercurio non valicherà i 20°, e gli ombrelli dovranno rimanere molto vicini agli spettatori, dato che (seppur in maniera minore rispetto al sabato) il rischio di precipitazioni non mancherà. In poche parole un fine settimana a forte rischio maltempo. Una difficoltà in più per team e piloti.

Foto: LPS Alessio De Marco