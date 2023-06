Dove vedere Italia-Norvegia in tv? C’è la diretta gratis e in chiaro: canale, programma, orari, tv e streaming

Si potrà vedere gratis e in chiaro Italia-Norvegia, terza e ultima gara della fase a gironi dell’Europeo Under 21 di Georgia e Romania.

Il match, valido per il Gruppo D e con calcio di inizio alle 20.45 di oggi, mercoledì 28 giugno, si potrà guardare in tv su Rai1 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

L’Italia è ancora in corsa per qualificarsi ai quarti di finale della rassegna continentale, ma anche gli avversari cullano ancora qualche speranza.

La gara, dunque, sarà fondamentale per il cammino degli Azzurrini a caccia di un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario e il programma di Italia-Norvegia, valida per gli Europei Under 21, che si giocherà oggi, mercoledì 28 giugno, alle 20.45. La partita sarà trasmessa dalla Rai.

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA UNDER 21 OGGI

Mercoledì 28 giugno

Ore 20.45 Italia-Norvegia – Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA UNDER 21 OGGI

Mercoledì 28 giugno

Diretta tv : Rai1

: Rai1 Diretta streaming: RaiPlay

Foto: LaPresse