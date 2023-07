Canoa slalom, Giochi Europei 2023: tre azzurri in semifinale

Tre azzurri in semifinale nella canoa slalom maschile dei Giochi Europei 2023 al Kolna Sports Centre. Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi e Paolo Ceccon sono infatti tra i migliori trenta che domenica mattina si giocheranno un posto in finale.

Il primo a superare il taglio è stato Ivaldi, grazie ad una prova senza troppe sbavature. Contava rientrare tra i primi venti ed è bastato il 93.55 senza errori per lui, un crono che gli vale il decimo posto assoluto nella prova dominata dal tedesco Franz Anton in 90.93, davanti al francese Lucas Roisin (91.48) e dallo slovacco Luka Bozic (91.74).

Micozzi e Ceccon devono invece passare per le forche caudine della seconda run. Il campione italiano Under23 del 2022 era rimasto fuori per 31 centesimi, ma si è rifatto con gli interessi nella seconda run, grazie al secondo posto in 92.69 alle spalle del solo Jules Bernardet (91.86 con una penalità). Ceccon, ventinovesimo dopo la prima tornata, si ‘accontenta’ invece del quinto posto, alle spalle anche di Matej Benus e Nicolas Gestin. Un giorno di riposo e sarà nuovamente gara domenica mattina, con le semifinali previste alle 9.04 e la finale che inizierà alle 11.40.

Foto: Pier Colombo