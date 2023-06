Camila Giorgi-Kasatkina oggi, WTA Eastbourne: orario, programma, tv, streaming

Si disputerà quest’oggi, venerdì 30 giugno 2023, la semifinale del WTA 500 di Eastbourne 2023 tra Camila Giorgi e Daria Kasatkina. La tennista italiana classe 1991 (n.67 del ranking) e la russa (testa di serie n.9) si affronteranno nel secondo match di giornata sul campo centrale: in palio ci sarà l’ultimo atto del torneo contro la vincente dell’altra semifinale tra le statunitensi Cori Gauff (n.5 del seeding) e Madison Keys.

Giorgi è reduce dalle vittorie contro la britannica Heather Watson al primo turno, la tunisina Ons Jabeur (n.4 del torneo) agli ottavi e la lettone Jelena Ostapenko ai quarti. Dall’altra parte, invece, Kasatkina arriverà a questo match dopo aver battuto, in ordine cronologico, l’ucraina Anhelina Kalinina, la ceca Karolina Pliskova e la francese Caroline Garcia. È importante sottolineare che tra l’italiana e la russa ci sono due precedenti, entrambi vinti dalla nativa di Togliatti.

Il match tra Giorgi e Kasatkina sarà il secondo incontro di giornata sul campo centrale (dopo Gauff-Keys, match in programma alle ore 12:00). La sfida si potrà vedere in diretta tv in chiaro su SportTennis HD e in diretta streaming su Tennis TV, Supertennis.it e SuperTennix.

PROGRAMMA GIORGI-KASATKINA WTA EASTBOURNE

Venerdì 30 giugno

Campo centrale

Dalle 12:00

C. Gauff (USA) (5) – M. Keys (USA)

A seguire

C. Giorgi (ITA) – D. Kasatkina (RUS) (9)

GIORGI-KASATKINA WTA EASTBOURNE, DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (in chiaro)

Diretta streaming: Tennis TV, SuperTennis.it, Supertennix

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it