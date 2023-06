Calciomercato oggi (29 giugno): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni.

Si entra sempre più nel vivo del calciomercato estivo in vista della Serie A 2023-2024. Anche se, effettivamente, la sessione si aprirà solamente nella giornata di sabato primo luglio, arrivi e partenze sono già incominciati. Proprio per questo motivo andiamo a scoprire, squadra per squadra, le novità delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di calcio.

CALCIOMERCATO ESTIVO 2023

ATALANTA

ACQUISTI

Carnesecchi (p, Cremonese) f.p.

Gollini (p, Napoli) f.p.

Zortea (d, Sassuolo) f.p.

Miranchuk (c, Torino) f.p.

Cambiaghi (a, Empoli) f.p.

CESSIONI

Cittadini (d, Monza)

Pessina (c, Monza)

Sportiello (p, Milan) f.c.

Lammers (a, Rangers)

TRATTATIVE

Touré (a, Almeria)

Hien (d, Verona)

Adopo (c, Torino)

Holm (d, Spezia)

Isaksen (a, Midtjylland)

BOLOGNA

ACQUISTI

Posch (d, Hoffenheim) risc.

Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc.

Moro (c, Dinamo Mosca) risc.

Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p.

CESSIONI

Medel (c, svincolato) f.c.

Sansone (a, svincolato) f.c.

Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p.

Cambiaso (d, Juventus) f.p.

TRATTATIVE

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Beukema (d, Az Alkmaar)

Isaksen (a, Midtjylland)

Gudmundsson (a, Genoa)

Audero (p, Sampdoria)

Doig (d, Verona)

Desplanches (p, Vicenza)

CAGLIARI

ACQUISTI

Di Pardo (d, Juventus) risc.

Marin (c, Empoli) f.p.

Bellanova (d, Inter) f.p.

CESSIONI

Cragno (p, Monza)

Walukiewicz (d, Empoli)

TRATTATIVE

Gabbiadini (a, Sampdoria)

Prati (c, Spal)

Marin (c, Empoli)

Augello (d, Sampdoria)

Ferrari (d, Sassuolo)

EMPOLI

ACQUISTI

Luperto (d, Napoli) risc.

Walukiewicz (d, Cagliari) risc.

Caputo (a, Sampdoria) risc.

CESSIONI

Vicario (p, Tottenham)

Asllani (c, Inter)

Bajrami (c, Sassuolo)

Stulac (c, Palermo)

Pjaca (a, Juventus) f.p.

Marin (c, Cagliari) f.p.

Akpa Akpro (c, Lazio) f.p.

Cambiaghi (a, Atalanta) f.p.

Satriano (a, Inter) f.p.

TRATTATIVE

Marin (c, Cagliari)

Ranocchia (c, Juventus)

Caprile (p, Bari)

Carnesecchi (p, Atalanta)

Cragno (p, Monza)

FIORENTINA

ACQUISTI

Sabiri (c, Sampdoria) f.p.

CESSIONI

Maleh (c, Lecce)

Zurkowski (c, Spezia)

Venuti (d, svincolato) f.c.

Saponara (a, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Ngonge (a, Verona)

Orsolini (a, Bologna)

Lukebakio (a, Herta Berlino)

Berardi (a, Sassuolo)

Gudmundsson (a, Genoa)

Maximiano (p, Lazio)

Hien (d, Verona)

Zaniolo (a, Galatasaray)

Dia (a, Salernitana)

Musso (p, Atalanta)

FROSINONE

ACQUISTI

Mazzitelli (c, Monza) risc.

Ricci (c, Karagumruk) f.p.

CESSIONI

Mulattieri (a, Inter)

Cotali (d, svincolato) f.c.

Turati (p, Sassuolo) f.p.

Ravanelli (d, Cremonese) f.p.

Lucioni (d, Lecce) f.p.

Frabotta (d, Juventus) f.p.

Sampirisi (d, Monza) f.p.

Kone (c, Torino) f.p.

Moro (a, Sassuolo) f.p.

Marcianò (p, svincolato) f.c.

Matarese (a, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Turati (p, Sassuolo)

Johnsen (a, Venezia)

Bonfanti (a, Modena)

Marchizza (d, Sassuolo)

Brescianini (c, Milan)

Carboni (d, Monza)

Palumbo (c, Ternana)

GENOA

ACQUISTI

Martin (d, svincolato)

Martinez (p, Lipsia) risc.

Puscas (a, Reading) risc.

Dragusin (d, Juventus) risc.

Favilli (a, Ternana) f.p.

Cassata (c, Ternana) f.p.

Besaggio (c, Juventus Under 23) f.p.

CESSIONI

Salcedo (a, Inter) f.p.

Criscito (d, svincolato) f.c.

Haps (d, Venezia) f.p.

Buksa (a, Wsg Tirol)

TRATTATIVE

Zanoli (d, Napoli)

Barrios (c, Zenit)

Lirola (d, Olympique Marsiglia)

Corrado (d, Inter)

Miretti (c, Juventus)

Villar (c, Roma)

Laxalt (c, Dinamo Mosca)

Touré (c, Pisa)

Tameze (c, Verona)

INTER

ACQUISTI

Thuram (a, M’Gladbach) f.c.

Asllani (c, Empoli) risc.

Mulattieri (a, Frosinone)

Sensi (c, Monza) f.p.

Agoumé (c, Troyes) f.p.

Satriano (a, Empoli) f.p.

Fabbian (c, Reggina) f.p.

Lazaro (d, Torino) f.p.

Radu (p, Auxerre) f.p.

Stankovic (p, Volendam) f.p.

Salcedo (a, Genoa) f.p.

Vanheusden (d, AZ Alkmaar) f.p.

Colidio (a, Tigre) f.p.

D’Ambrosio (d) f.c.

CESSIONI

Dzeko (a, Fenerbahce) f.c.

Lukaku (a, Chelsea) f.p.

Pinamonti (a, Sassuolo)

Skriniar (d, svincolato) f.c.

Gagliardini (c, svincolato) f.c.

Dalbert (d, svincolato) f.c.

Bellanova (d, Cagliari) f.p.

Pirola (d, Salernitana)

TRATTATIVE

Lukaku (a, Chelsea)

Frattesi (c, Sassuolo)

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Bisseck (d, Aarhus)

Carlos Augusto (d, Monza)

Milinkovic-Savic (c, Lazio)

Audero (p, Sampdoria)

Azpilicueta (d, Chelsea)

JUVENTUS

ACQUISTI

Milik (a, Marsiglia) risc.

Cambiaso (d, Bologna) f.p.

Lu. Pellegrini (d, Lazio), f.p.

Arthur (c, Liverpool) f.p.

McKennie (c, Leeds) f.p.

Zakaria (c, Chelsea) f.p.

Rovella (c, Monza) f.p.

Frabotta (d, Frosinone) f.p.

Ranocchia (c, Monza) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

Weah (c-a, Lille)

CESSIONI

Di Maria (a, svincolato) f.c.

Cuadrado (d, svincolato) f.c.

Paredes (c, Psg) f.p.

Kulusevski (c, Tottenham)

Dragusin (d, Genoa)

Di Pardo (d, Cagliari)

TRATTATIVE

Milinkovic-Savic (c, Lazio)

Vazquez (d, Real Madrid)

Holm (d, Spezia)

Castagne (d, Leicester)

Fazzini (c, Empoli)

Parisi (d, Empoli)

Partey (c, Arsenal)

LAZIO

ACQUISTI

Cancellieri (a, Hellas Verona) risc.

Akpa Akpro (c, Empoli) f.p.

Raul Moro (a, Real Oviedo) f.p.

Jony (c, Gijon) f.p.

Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p.

A. Anderson (c, San Paolo) f.p.

CESSIONI

Romero (a, svincolato) f.c.

Radu (d, svincolato) f.c.

Durmisi (d, svincolato ) f.c.

Pellegrini (d, Juventus) f.p.

TRATTATIVE

Zanotti (d, Inter)

Dia (a, Salernitana)

Bonazzoli (a, Salernitana)

Audero (p, Sampdoria)

Zaha (a, svincolato)

Kerkez (d, Az Alkmaar)

LECCE

ACQUISTI

Maleh (c, Fiorentina) risc.

Almqvist (a, Rostov)

CESSIONI

Lucioni (d, Palermo)

Umtiti (d, Barcellona) f.p.

Oudin (a, Bordeaux) f.p.

Colombo (a, Milan)

Falcone (p, Sampdoria)

Pongracic (d, Wolsfbsurg) f.p.

TRATTATIVE

Nasti (a, Milan)

Pongracic (d, Wolsfbsurg)

Sepe (p, Salernitana)

MILAN

ACQUISTI

Raveyre (p, svincolato)

Sportiello (p, svincolato)

Colombo (a, Lecce)

Loftus-Cheek (c, Chelsea)

Maldini (a, Spezia) f.p.

CESSIONI

Bakayoko (c, Chelsea) f.p

Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p.

Ibrahimovic (a, svincolato) f.c.

Dest (d, Barcellona), f.p.

Vranckx (c, Wolfsburg) f.p.

Tatarusanu (p, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Frattesi (c, Sassuolo)

Chukwueze (a, Villarreal)

Kamada (c, Eintracht Francoforte)

Scamacca (a, West Ham)

Chukwuemeka (c, Chelsea)

Romero (a, Lazio)

Pulisic (a, Chelsea)

Hjulmand (c, Lecce)

Reijnders (c, Az Alkmaar)

Doku (a, Rennes)

Sarr (a, Watford)

Morata (a, Atletico Madrid)

Guler (c, Fenerbahce)

Samardzic (c, Udinese)

Florentino (c, Benfica)

Musah (c, Valencia)

Adama Traoré (a, svincolato)

MONZA

ACQUISTI

Izzo (d, Torino) risc.

Cittadini (d, Atalanta)

Pessina (c, Atalanta) risc.

Petagna (a, Napoli) risc.

Cragno (p, Cagliari) risc.

Pablo Marì (d, Arsenal) risc.

Caprari (a, Hellas Verona) risc.

Sampirisi (d, Frosinone) f.p.

Carboni (d, Venezia) f.p.

CESSIONI

Mazzitelli (c, Frosinone)

Marrone (d, svincolato) f.c.

Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p.

Rovella (c, Juventus) f.p.

Sensi (c, Inter) f.p.

Ranocchia (c, Juventus) f.p.

TRATTATIVE

Okoli (d, Atalanta)

Ostigard (d, Napoli)

Soulé (a, Juventus)

Gonzalez (d, Valencia)

Gagliardini (c, svincolato)

NAPOLI

ACQUISTI

Simeone (a, Hellas Verona) risc.

Raspadori (a, Sassuolo) risc.

Zanoli (d, Sampdoria) f.p.

CESSIONI

Petagna (a, Monza)

Luperto (d, Empoli)

Gollini (p, Atalanta) f.p.

Ndombele (c, Tottenham) f.p.

Bereszynski (d, Sampdoria) f.p.

TRATTATIVE

Milenkovic (d, Fiorentina)

Beto (a, Udinese)

Orsolini (a, Bologna)

Veiga (c, Celta Vigo)

David (a, Lille)

Caprile (p, Bari)

Audero (p, Sampdoria)

ROMA

ACQUISTI

Ndicka (d, Eintracht) f.c.

Aouar (c, Lione) f.c.

Perez (c, Celta Vigo) f.p.

VIllar (c, Getafe) f.p.

Shomurodov (a, Spezia) f.p.

Vina (d, Bournemouth) f.p.

Reynolds (d, Westerloo) f.p

CESSIONI

Kluivert (a, Bournemouth)

Tahirovic (c, Ajax)

Wijnaldum (c, Psg) f.p.

Llorente (d, Leeds) f.p.

Camara (c, Olympiakos) f.p.

Coric (c, svincolato) f.c.

Bianda (d, svincolato) f.c.

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

TRATTATIVE

Scamacca (a, West Ham)

Frattesi (c, Sassuolo)

Cakir (p, Trabzonspor)

Llorente (d, Leeds)

Hjulmand (c, Lecce)

Kristensen (d, Leeds)

SALERNITANA

ACQUISTI

Dia (a, Villarreal) risc.

Candreva (c, Sampodoria) risc.

Pirola (d, Inter) risc.

CESSIONI

Piatek (a, Hertha) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

TRATTATIVE

Sohm (c, Parma)

Cancellieri (a, Lazio)

Zanoli (d, Napoli)

Nzola (a, Spezia)

Hjelde (d, Leeds)

Maldini (a, Milan)

Brescianini (c, Milan)

SASSUOLO

ACQUISTI

Pinamonti (a, Inter) risc.

Bajrami (c, Empoli) risc.

Kyriakopoulos (d, Bologna) f.p.

Turati (p, Frosinone) f.p.

Moro (a, Frosinone) f.p.

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

CESSIONI

Traoré (a, Bournemouth)

Raspadori (a, Napoli)

Zortea (d, Atalanta) f.p.

TRATTATIVE

Mulattieri (a, Inter)

Zortea (d, Atalanta)

Gudmundsson (a, Genoa)

Musah (c, Valencia)

Prati (c, Spal)

Vasic (c, Padova)

Carboni (d, Monza)

TORINO

ACQUISTI

Popa (p, Voluntari) f.c.

Ilic (c, Verona) risc.

Kone (c, Frosinone) f.p.

CESSIONI

Izzo (d, Monza)

Ola Aina (d, svincolato) f.c.

Adopo (c, svincolato) f.c.

Gravillon (d, Reims) f.p.

Vlasic (c, West Ham) f.p.

Miranchuk (c, Atalanta) f.p.

Lazaro (d, Inter) f.p.

TRATTATIVE

Mateta (a, Crystal Palace)

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Praet (c, Leicester)

Vlasic (c, West Ham)

Bellanova (d, Cagliari)

Holm (d, Spezia)

UDINESE

ACQUISTI

Brenner (a, Cincinnati)

Zemura (d, Bournemouth)

Kamara (d, Watford) f.p.

CESSIONI

Udogie (d, Tottenham) f.p.

Arslan (c, Melbourne City) f.c.

TRATTATIVE

Lucca (a, Pisa)

VERONA

ACQUISTI

Duda (c, Colonia) risc.

Braaf (a, Borussia Dortmund) risc.

CESSIONI

Ilic (c, Torino)

Gaich (a, Cska Mosca) f.p.

Verdi (a, Torino) f.p.

Caprari (a, Monza)

Simeone (a, Napoli)

TRATTATIVE

