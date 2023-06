Calcio, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 19: 20 azzurri a Malta

Alberto Bollini, CT della Nazionale Italiana Under 19, ha diramato le convocazioni per gli Europei di categoria che andranno in scena a Malta dal 3 al 16 luglio. I 20 azzurri selezionati sono tutti classe 2004, ad esclusione di tre classe 2005 (Fabio Chiarodia, Luca Lipani, Pio Esposito, tra l’altro gli ultimi due sono vice campioni del mondo con la under 20).

L’Italia esordirà lunedì 3 luglio contro i padroni di casa a Tà Qali, poi il 6 luglio la sfida al Portogallo e il 9 luglio l’incrocio con la Polonia. Le prime due classificate del raggruppamento si qualificheranno alle semifinali, tutte le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei Under 19.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI UNDER 19

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

Foto: Lapresse