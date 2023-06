Basket: Danilo Gallinari può diventare un giocatore dei Miami Heat

Nonostante una stagione passata in infermeria per cercare di completare la riabilitazione causa infortunio al ginocchio, Danilo Gallinari in NBA è ancora un profilo interessante.

Dopo aver salutato i Boston Celtics infatti, il cestista classe 1988 è approdato ai Washington Wizards, franchigia nella quale però il “Gallo” sembra essere solo di passaggio sfruttando il buyout.

Secondo quanto riportato dal Miami Herald infatti, i Miami Heat sembrano interessati alla possibilità di mettere sotto contratto il giocatore lodigiano per la stagione 2023-2024.

Se così fosse, si allontanerebbero le voci rimbalzanti gli scorsi giorni di un possibile ritorno in Europa di Gallinari, magari proprio in quell’Olimpia Milano che l’aveva lanciato, per lasciare spazio a una nuova stagione in NBA dove, guardando al 2021-2022, il giocatore azzurro aveva fatto registrare – con la maglia degli Atlanta Hawks – numeri interessanti: 11,7 punti e 4,7 rimbalzi di media, il 38,1% di tiri realizzati dall’arco in 66 partite, di cui 18 nel quintetto base.

Foto: LaPresse