Atletica, Meeting Nembro 2023: Pietro Arese sugli 800, c’è Iliass Aouani. Randazzo corre i 100

Il Meeting di Nembro andrà in scena sabato 1° luglio a partire dalle ore 19.00. La 26ma edizione dell’appuntamento di atletica leggera in provincia di Bergamo si preannuncia altamente qualificato, degno di essere una tappa Challenger del World Continental Tour. Riflettori puntati sugli 800 metri, dove spicca Pietro Arese, che sarà di rientro dai 1500 di questa sera a Losanna in Diamond League (sui due giri di pista vanta un primato di 1:47.14). Il piemontese incrocerà Francesco Pernici, Federico Riva, Giovanni Filippi e il bosniaco Abdein Mujezinovic.

Iliass Aouani, primatista italiano di maratona, sarà molto atteso sui 3000 metri, dove cercherà di migliorare il personale di 8:03.49 siglato quattro anni fa in questa località. Il milanese dovrà fare i conti con il keniano Lukas Kiprop e il marocchino Mohamed Tindouft. Sulla distanza al femminile spicca l’etiope Hiwot Mehari, ci saranno anche Micol Majori, Elisa Palmero e Valentina Gemetto.

Paolo Dal Molin sarà impegnato sui 110 ostacoli con l’obiettivo di migliorare lo stagionale di 13.77. Anna Polinari, Virginia Troiani, Alexandra Troiani, Rebecca Borga e Alessandra Bonora impreziosiranno i 400 metri, dove tra gli uomini vedremo il blasonato bostwano Baboloki Thebe (bronzo olimpico con la 4×400) e il sudafricano Lythe Pillay.

Il programma prevede anche i 100 metri con il sudafricano Rivaldo Roberts, il cubano Jenns Fernandez, Marco Ricci, Roberto Rigali, Andrea Federici e Luca Cassano, oltre al lunghista Filippo Randazzo (10.13 due anni fa). Nel salto con l’asta spazio a Elisa Molinarolo, Sonia Malavisi e la junior Great Nnachi. Marta Amani, bronzo mondiale under 20, sarà impegnata nel salto in luungo contro l’ucraina Olga Korsun e Arianna Battistella. Nel getto del peso il norvegese Marcus Thomsen contro Sebastiano Bianchetti e Riccardo Ferrara.

Foto: Grana/FIDAL