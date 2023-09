Volley, definiti i calendari della VNL 2023: a Stati Uniti e Polonia l’organizzazione delle finali

Sono stati definiti i calendari, tanto per il torneo maschile quanto per quello femminile, della Volleyball Nations League 2023. Il torneo itinerante per nazionali, spesso utilizzato dai CT come tappa d’avvicinamento per le manifestazioni più importanti, toccherà diversi angoli del globo, senza passare per l’Italia.

Il torneo femminile, che vide nel 2022 la nazionale azzurra trionfare, ripartirà proprio da dove era terminato: sarà Ankara, la capitale della Turchia, ad ospitare la prima settimana di gioco per l’Italia, impegnata dal 30 maggio al 4 giugno. Il cammino passerà poi per Hong Kong dal 13 al 18 gennaio e poi per Bangkok, in Thailandia, dal 27 giugno al 2 luglio. L’atto conclusivo della manifestazione femminile si terrà ad Arlington, Texas dal 12 al 16 luglio presso il College Park Center.

Per quanto riguarda il settore maschile, il percorso dei Campioni del Mondo azzurri ripartirà da Ottawa, in Canada, per la prima settimana di gare dal 6 all’11 giugno. Secondo appuntamento a Rotterdam, nei Paesi Bassi dal 20 al 25 giugno e poi a Pasay City, nelle Filippine, dal 4 al 9 luglio. Le finali, tenutesi lo scorso anno a Bologna, saranno ospitate dalla città polacca di Danzica.

TORNEO FEMMINILE

Week 1 (Ankara, Turchia) 30 maggio – 4 giugno

Week 2 (Hong Kong, Cina) 13-18 giugno

Week 3 (Bangkok, Thailandia) 27 giugno – 2 luglio

FINALI: 12-16 luglio Arlington (USA)

TORNEO MASCHILE

Week 1 (Ottawa, Canada) 6-11 giugno

Week 2 (Rotterdam, Olanda) 20-25 giugno

Week 3 (Pasay City, Filippine) 4-9 luglio

FINALI: 19-23 luglio Danzica (Polonia)

Foto: FIVB